Sezon başından beri Erol Bulut'u
• "Bir oyunu yok" diye;
• "4-2-3-1 dışında bilgisi yok" diye;
• "Değişiklikleri hep yanlış diye
eleştiriyordum. Beşiktaş maçı sonrası Sporrtif Direktör Emre Belözoğlu'na seslendim ve kendisine Erol Bulut'a hala güvenip güvenmedigini sordum.
Erol Bulut, Denizli galibiyetinden sonra hafta içinde başta ben olmak üzere kendisini eleştirenleri eleştirdi. Uzun uzadıya anlatmaya gerek yok. Bizim futbolu bilmediğimizi kendisinin sadece A değil B ve C planları olduğunu da söyledi. Hamza Hamzaoğlu'nun her maçında oynattığı gibi 4 santraforla oyuna başladı. 4'ü de kafa vurabilen isim. Hepsine şişirirsin. 10'da 8 indirirler ve oyuna rakip yarı alanda devam edersin. Malatya'nın basit ve işleyen bir planı vardı. F.Bahçe'nin oyun planı zaten yok da rakip analizi de yok.
Detay detay mac analizi yapmayalım Malatya'yı ve Hamza hocayı tebrik edelim.
☆☆☆
Gelelim uzun lafın kısasına: F.Bahçe Erol Bulut ile devam edemez. Bir kere Gökhan'ı; Caner'i çıkaramaz. Tisserand'ı çıkaramadı. Pelkas'ı; Ferdi'yi; Sadık'ı çıkartır. Gökhan kendini attırmaya oynadı oyundan alamadı. Erol hoca saha içini kaybetmiş. Sosa ve Novak kaybedilmiş zaten.
İkincisi Erol Bulut'un bir planı olmadığı takıma bir sistem yerleştiremediği için sistemsizlik oyuncuları değersizleştiriyor. Bugün Mert Hakan için "Yeni Alper" deniyorsa; "Tisserand'ı kim buldu" deniyorsa; "Gökhan da ne oynuyor" deniyorsa oyuncular değersizleşmeye başladıysa bundan sonra Belözoğlu tartışılır. F.Bahçe'nin artık oyun bilen; oyuncuların değerini artıracak sistem bulabilecek; geniş kadrodan kafası karışmayacak, sistem sahibi bir teknik direktöre ihtiyacı var. Sportif Direktör Belözoğlu bu hafta bu değişimi yapmalı. Erol Bulut'tan istifasını isteyip ANTRENÖR değil TEKNİK DİREKTÖR bulmalı. Kimseyi bulamıyorsa saha kenarına kendisi inmeli.
☆☆☆
Bir karar vermek lazım. Bu kadro iyi mi kötü mü? Benim fikrim belli: Kadro en iyi 3 kadrodan biri.
O zaman sorun ne? Bence teknik direktör yetersiz.
Çözüm ne: papazlar da dahil herkesi yönetebilecek bilgili bir teknik adam.
Eylem ne: Bu hafta değişim. Daha sobra değil. Son olarak topçuların bazıları da en azından beni kandıramaz. Erol Hoca'yı sevmiyorsunuz diye oynanamazlık yapamazsınız. Bu düzen böyle süremez. Ya hoca değişecek ya da hem hoca hem Belözoğlu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!