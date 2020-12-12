Sezon başından beri Erol Bulut'u

• "Bir oyunu yok" diye;

• "4-2-3-1 dışında bilgisi yok" diye;

• "Değişiklikleri hep yanlış diye

eleştiriyordum. Beşiktaş maçı sonrası Sporrtif Direktör Emre Belözoğlu'na seslendim ve kendisine Erol Bulut'a hala güvenip güvenmedigini sordum.

Erol Bulut, Denizli galibiyetinden sonra hafta içinde başta ben olmak üzere kendisini eleştirenleri eleştirdi. Uzun uzadıya anlatmaya gerek yok. Bizim futbolu bilmediğimizi kendisinin sadece A değil B ve C planları olduğunu da söyledi. Hamza Hamzaoğlu'nun her maçında oynattığı gibi 4 santraforla oyuna başladı. 4'ü de kafa vurabilen isim. Hepsine şişirirsin. 10'da 8 indirirler ve oyuna rakip yarı alanda devam edersin. Malatya'nın basit ve işleyen bir planı vardı. F.Bahçe'nin oyun planı zaten yok da rakip analizi de yok.

Detay detay mac analizi yapmayalım Malatya'yı ve Hamza hocayı tebrik edelim.

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Gelelim uzun lafın kısasına: F.Bahçe Erol Bulut ile devam edemez. Bir kere Gökhan'ı; Caner'i çıkaramaz. Tisserand'ı çıkaramadı. Pelkas'ı; Ferdi'yi; Sadık'ı çıkartır. Gökhan kendini attırmaya oynadı oyundan alamadı. Erol hoca saha içini kaybetmiş. Sosa ve Novak kaybedilmiş zaten.

İkincisi Erol Bulut'un bir planı olmadığı takıma bir sistem yerleştiremediği için sistemsizlik oyuncuları değersizleştiriyor. Bugün Mert Hakan için "Yeni Alper" deniyorsa; "Tisserand'ı kim buldu" deniyorsa; "Gökhan da ne oynuyor" deniyorsa oyuncular değersizleşmeye başladıysa bundan sonra Belözoğlu tartışılır. F.Bahçe'nin artık oyun bilen; oyuncuların değerini artıracak sistem bulabilecek; geniş kadrodan kafası karışmayacak, sistem sahibi bir teknik direktöre ihtiyacı var. Sportif Direktör Belözoğlu bu hafta bu değişimi yapmalı. Erol Bulut'tan istifasını isteyip ANTRENÖR değil TEKNİK DİREKTÖR bulmalı. Kimseyi bulamıyorsa saha kenarına kendisi inmeli.

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Bir karar vermek lazım. Bu kadro iyi mi kötü mü? Benim fikrim belli: Kadro en iyi 3 kadrodan biri.

O zaman sorun ne? Bence teknik direktör yetersiz.

Çözüm ne: papazlar da dahil herkesi yönetebilecek bilgili bir teknik adam.

Eylem ne: Bu hafta değişim. Daha sobra değil. Son olarak topçuların bazıları da en azından beni kandıramaz. Erol Hoca'yı sevmiyorsunuz diye oynanamazlık yapamazsınız. Bu düzen böyle süremez. Ya hoca değişecek ya da hem hoca hem Belözoğlu.