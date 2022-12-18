"MESSI 1 NUMARA, PELE İLK 3'E GİREMEZ"
- Messi'nin kariyerindeki tek eksik kupa. Koleksiyonu tamamlarsa ismini Maradona ve Pele'nin yanına yazabilir miyiz? Yoksa sizin için zaten en iyisi miydi?
Çoktan 1 numara. 2. sıra için de Cristiano Ronaldo ve Maradona arasındayım. Ama ilk 3 bu. 1 Messi o kesin. Bence Maradona 2 Cristiano 3. Kimi Cristano'yu 1'e, kimi Maradona'yı 1'e koyar. Ama bu üçü dışında ilk 3'e kimse giremez. Pele ancak 4 olur. Bana göre ilk 7'de bile zor :)) Çünkü Avrupa'ya; futbolun kalbinin attığı yere hiç gelemedi.