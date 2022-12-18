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Serdar Ali Çelikler Arjantin-Fransa Dünya Kupası finalinde favorisini açıkladı - Dünya Kupası haberleri

Serdar Ali Çelikler, Dünya Kupası finalinde favorisini açıkladı

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda final zamanı geldi çattı... Arjantin ile Fransa, 3. kez dünyanın en büyüğü olmak için 18.00'da karşı karşıya gelecek. Habertürk yazarı Serdar Ali Çelikler, dev final öncesi favorisini ve maçın öne çıkan detaylarını değerlendirdi

Giriş: 18.12.2022 - 10:00 | Güncelleme: ABONE OL

  • Habertürk yazarı Serdar Ali Çelikler, 2022 Dünya Kupası'nı değerlendirdi. Çelikler, Arjantin ile Fransa arasında oynanacak dev finalle ilgili görüşlerini paylaşırken, Messi, Maradona, Mbappe ve Cristiano Ronaldo hakkında da açıklamalarda bulundu.

  • "ARJANTİN KAZANSIN İSTİYORUM"

    - Ve Katar'da final zamanı. Sizce Dünya Kupası'nı Arjantin mi Fransa mı kazanacak? Siz kimin kazanmasını istiyorsunuz? Finalde nasıl bir maç bekliyorsunuz?

    82 Dünya Kupası'nda İtalya'ya; 86'da Maradonalı Arjantin'e aşık olan o dönemin çocuk futbolseveri olarak o tarihlerden bu yana Türkiye'nin olmadığı turnuvalarda İtalya ve Arjantin'i tutarım. O yüzden Arjantin kazansın istiyorum.

  • "DÜŞÜK SKORLU OLMASI ÇOK MUHTEMEL"

    Avrupa Şampiyonası'nda İtalya; Copa America'da Arjantin şampiyon oldu. Şimdi Arjantin bir de Dünya Kupası kazanırsa baya mutlu bir taraftar olacağım. Bence favori de Arjantin. Ama tabi çok çok zor bir rakip Fransa. Dengeli-sert bir maç bekliyorum. Düşük skorlu olması çok muhtemel. 55'e 45 Arjantin diyorum. İnşallah Arjantin kazanır. 

  • "MESSI, GELMİŞ GEÇMİŞ EN BÜYÜK..."

    - Tabii ki gözler Mbappe ve Messi'de olacak. Sizce hangi isim finalde etkili olur? 

    Çok ciddi bir Maradona hayranı olarak uzun süre kabul etmesem de Messi GOAT'tır. Yani gelmiş geçmiş en büyük. Ama onun da devrinin sonu geldi. Mbappe ise gelecek. İkisinin de kendine has motivasyonları var. Messi kendi futbol hayatı finaline yaklaşırken son Dünya Kupası maçında şampiyon olmak isteyecek. Mbappe ise 23.5 yaşında 2. kez Dünya şampiyonu olup "Artık ben varım" iddiasını kuvvetlendirmeye çalışacak. Şimdiden 9 golde. Tarihin en golcü dünya kupası santrforu Klose 16 golde. Mbappe muhtemelen onu geçecek. Bir kez daha final oynaması da pek muhtemel. Ama Messi'nin böyle bir şansı yok. 

  • "MBAPPE'YE YARDIMCI OLABİLECEK İSİMLER FAZLA"

    Mbappe de Messi de farklı motivasyonlarda. Ancak futbol bireysel spor değil. Fransa takımında Mbappe'ye yardımcı olabilecek isimler rakibine göre daha fazla. Giroud ve Griezmann da var. Hatta Rabiot. Arjantin tamamen Messi'ye bağımlı. Bu bakımdan Fransa önde görünebilir ama Arjantin oyuncularının Messi'ye bağlılığı ve adanmışlığı daha fazla. İkisi de etkili olmak isteyecek. İkisi de her şeyini ortaya koyacak. Diğer rollerdeki isimlerin onlarla uyumu daha iyiyi belirleyecek. 

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