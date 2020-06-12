Kovid-19 mecburi arasına girilmeden evvel ligimizde görünüm şuydu:

Galatasaray dizginleri almış kararlı bir şekilde geliyor,

Trabzonspor iddialı ve etkili lakin küçük bir düşüş yaşıyor,

Başakşehir sessiz ve derinden fikstürünün rahatlayacağı son 5 haftaya mümkün olan en az kayıp ile gelmeye çalışıyor,

Sivasspor zorlu maç trafiğinde yitirdiği puan avantajına karşın hala zirvede tutunurken kaybettiği son maç ile adeta kopma noktasına geliyor.

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Durum aşağı yukarı buydu. Şimdi bugün ligimize yeniden dönüyoruz. Kalan 8 maç, bıraktığımızdan çok farklı bir biçimde geçmeye aday. Daha evvel yaşanmadığı kadar uzun bir aradan sonra futbolcular yeniden sahada olacak. Üstelik boş tribünler önünde. Bu kısa turnuvada 5 oyuncu değiştirme hakkı olacak. Bu da bir takımı baştan aşağı değiştirme, formasyonlarla istediğin kadar oynama imkanı tanıyacak hocalara.

Bu şartlar altında benim kalan 8 hafta için en kesin analizim şu:

Hoca farkı belirleyici olacak.. Çünkü 5 oyuncu değiştirebilmek demek; hiç formasyonla oynamasanız da kaleci hariç takımın yarısını değiştirebilme imkanı demek. Bu ölçüde bir değişim; formasyonlar üzerinde bir sürü değişiklik yapma imkanı sağladığı gibi fizik olarak da takımı koruyabilmek demek. Açıkçası hocalar adeta basketbol koçları gibi çalışacaklar demek. Bu minvalde hoca farkı ile benim favorim G.Saray. Dezavantajları seyircilerinin çok etkili olduğu iç saha özelliklerini kullanamayacak olmaları.

G.Saray'a göre 3 puanlık avantajı; hedefe kilitlenmiş camiası ve kuvvetli kadrosu ile Trabzonspor kıl payı ile arkada. Dezavantajları iç saha avantajlarının artık olmaması ve Hüseyin Cimşir'in bu seviyedeki tecrübe azlığı.

Başakşehir ise iki yönden avantajlı; seyircisiz oynama konusundaki deneyimleri ve kadro derinlikleri. Okan Buruk benim beğendiğim ve gelecekte çok daha başarılı olacağını düşündüğüm bir hoca. Bir avantajları da G.Saray dışında üst taraftaki rakipleri ile maçlarının kalmamış olması. Ama işte Okan Hoca her büyük maçta bir şekilde çekingenleşebiliyor. Olması gerektiğinden fazla saygı duyuyor bu tür rakiplerine. O yüzden G.Saray maçı onlar için çok önemli kazanırlarsa şampiyonluk için çok önemli bir adım atarlar. Lakin yenebilirler mi işte ondan emin değilim. Bir de her ne kadar son 5 hafta fikstürü kolay olsa da stresin baskın olduğu bu ortamda Başakşehir'in camia olarak bu yoldaki deneyimsizliği büyük dezavantaj. Yine de plase onlar.

Gelelim Sivas'a.. Kovid salgınından en az etkilenen kentlerden biri Sivas. O nedenle 5 gün kadar ara verdiler ve o günden bu yana çalışıyorlar. Rıza Çalımbay'ın fizik güç yükleme kalitesi de göz önüne alındığında Sivasspor muhtemelen fiziken en hazır takımlardan biri olacaktır. Ligle işi olmayan F.Bahçe maçı da dahil kalan 8 maçta kağıt üzerinde favoriler. 5 oyuncu değişikliği ile sakatlık ihtimalleri de azalacak. Dezavantajları dar kadro ve Fernando'nun sakatlığı. Lakin 8'de 8 en azından 7 galibiyet 1 beraberlik benim açımdan sürpriz olmaz. Bu puan yeter mi bilinmez. Onların dezavantajları ise hocanın oynama konusunda isteksiz olması ve kritik oyuncuların 8 maç sonra ayrılacak olmaları. Bakalım 8 maçlık küçük turnuva sonunda hangi takım şampiyon olacak?