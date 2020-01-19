19 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Çok basit anlatacağım:
• Fenerbahçe, Bankalar Birliği'nin sözleşmesine imza atmadı. 2 nedenle:
A- Bankalar Birliği kredilendirme sözleşmesi Trabzonspor için yapıldığından en çok o kulübe uyuyor. Diğer kimseye uymuyor. G.Saray'a da uymuyor. 5 kuruş daha fazla alamayacağını bile bile G.Saray imzaladı. Seneye değil sonraki sene 800 milyon lira ana para ödeyecek. Mümkün değil ödemesi ama şimdilik soranlara "O zaman gelsin bakarız" diyor Mustafa Cengiz..
B- Asıl amaç F.Bahçe'nin borcunu ödeyememesi ve Ali Koç'un başkanlığı bırakması.
• F.Bahçe; bu durumu bildiğinden TFF'ye diyor ki "Yahu kardeşim. Maksat yapılandırma değil mi? Ha bankaların bana giydirmek istediği gömlek ha benim istediğim gömlek. Sana ne. Sen bana 'Gömlek Giy' diyorsun. Ben de giyiyorum. Ama senin istediğin yerden giymek istemiyorum."
Ve kendi yapılandırmasını yapıyor. Hala incelenen işte bu yapılandırma.
• Ali Koç, "Biz A planı sunuyoruz anında bir medya grubuna sızıyor; B planı sunuyoruz anında aynı medya grubuna sızıyor." diyor. Türkiye'deki bu medya grupları açıktan Ali Koç'u göndermeye yeminli.. "Ali Koç" diyen; "Fenerbahçe haklı" diyen işten atılıyor. Maksat Ali Koç gitsin..
• Limit sıkıntısı olan F.Bahçe'nin bu sıkıntısının asıl kaynağının bir önceki yönetimden olduğunu bile bile mevcut yönetimi suçlayan 'Fenerli' spor medyası üyeleri de durumdan vazife çıkarıyor.
• Açıkça Ali Koç gitsin isteniyor.
İşte bu odak, Koç'un deyimiyle TFF ve kurulları baskı altına alıyor.
Ahval bu durumdayken, Fenerbahçe'nin 25 yıllık divan kurulu üyesi, ülkenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kulüp başkanları ve dahi TFF başkanı huzurdayken; "Siyaseti karıştırmayın. Kendi işinizi kendi içinizde çözün" diyor.
Bu kadar açık ve sarih bir bildirime rağmen Ali Başkan hala ve hala TFF ve kurulları üzerinde baskı olduğunu söylüyorsa, o zaman 2 ihtimal var:
1- Üzerimizde baskı var diye yalan söylüyorlar.
2- Nihat Özdemir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarını dinlemiyor. Birilerinin isteklerini daha çok önemsiyor.
Eğer öyleyse de yapacak bir şey yok. Bu günler de geçer.. Fenerbahçeli yine bekler.. Ama önünde sonunda kazanır. 3 Temmuz orada duruyor. Yok öyle değilse, Nihat Özdemir için artık başkanlığını gösterme zamanı..
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