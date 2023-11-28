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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Serdal Adalı yönetimindeki bir ismi daha açıkladı - Beşiktaş Haberleri

        Serdal Adalı yönetimindeki bir ismi daha açıkladı

        Beşiktaş Kulübünün 3 Aralık'ta yapılacak olağanüstü genel kurulunda başkanlığa aday olan Serdal Adalı, Prof. Dr. Ufuk Akçiğit'in yönetim kurulu listesinde yer alacağını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 10:16 Güncelleme: 28.11.2023 - 10:16
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        Yönetimindeki bir ismi daha açıkladı
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        Serdal Adalı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ekonomi alanında uluslararası çalışmaları ile dikkat çeken ve uluslararası ödüller alarak ülkemizi gururlandıran başarılı bilim insanı Prof. Dr. Ufuk Akçiğit, yönetim kurulumuzda yönetim kurulu üyesi olarak yer alacaktır. Kendisinin ekonomi ve büyüme alanındaki çalışmaları ve tecrübesi bize çok destek olacaktır." ifadelerine yer verdi.

        Adalı, daha önce Metin Keçeli, Aykın Aydın, Hazal Kalkavan Karahan ve Çağatay Abraş'ın, yönetim kurulu listesinde yer alacağını açıklamıştı.

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