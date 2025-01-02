Serdal Adalı'dan Sergen Yalçın cevabı!
Beşiktaş'ın yeni başkanı Serdal Adalı, teknik direktörlükte adı geçen Sergen Yalçın hakkında gelen soruya cevap verdi
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olacak Beşiktaş, Rize'ye geldi.
Havalimanında gazetecilerin sorularını yanıtlayan başkan Adalı, teknik direktör konusunda Sergen Yalçın iddialarına yanıt verdi.
"GEREKTİĞİ ZAMAN ONUN BİLGİSİNİ VERİRİM"
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı yaptığı açıklamada, "İlk maçımız, ilk deplasman. İnşallah galibiyetle döneriz. Şu anda hocamız başımızda. Gerektiği zaman onun bilgisini veririm." ifadelerini kullandı.