        Haberler Magazin Seray Sever, kazaya karıştı - Magazin haberleri

        Seray Sever, kazaya karıştı

        Bodrum'da Seray Sever'in otomobiline motosiklet çarptı. Sever, kazanın ardından motosikletten düşen iki kadına yardım etmek istedi. Ne var ki iki kadın, ambulans çağırma teklifini kabul etmeyerek kaza yerinden hızla uzaklaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.08.2025 - 20:57 Güncelleme: 20.08.2025 - 20:57
        Kazaya karıştı
        Bodrum'un Gümbet Kavşağı'nda bir trafik kazası yaşandı. Oyuncu Seray Sever, otomobiliyle Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nden Turgutreis Caddesi'ne dönerken, hızla gelen bir motosiklet aracının sol arka kapısına çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletteki iki genç kadın asfalta savruldu.

        Kazanın şokuyla büyük bir panik yaşayan Seray Sever, motosikletten düşen iki kadına yardım etmek istedi. Gözyaşları içinde genç kadınların sağlık durumunu merak eden Sever, defalarca ambulans çağırmak için ısrar etti.

        İki kadın, Seray Sever'in ve çevredeki vatandaşların tüm ısrarlarına rağmen sağlık ekiplerini beklemeyi reddetti. Görgü tanıklarının ifadesine göre, motosiklet sürücüsü, "Motorumu kenara çekeceğim" diyerek hızla olay yerinden uzaklaşırken, yanındaki yolcu da başka bir araca binerek bölgeden ayrıldı.

        Genç kadınların bu tavrı karşısında Seray Sever, onların sağlık durumları için endişelenerek gözyaşlarına hâkim olamadı. Olay yerine gelen trafik polisleri, kazayla ilgili tutanaklarını hazırlarken, hem otomobilde hem de motosiklette maddi hasar oluştuğu kaydedildi.

