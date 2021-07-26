Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Sunucu ve oyuncu Seray Sever, 2018 yılında nikah masasına oturduğu eşi Eray Sünbül ile birlikte sezonu açtı. Soluğu Bodrum'da alan çift, önceki gün Çökertme'de bulunan bir balıkçıda yemek yedi.