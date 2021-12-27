"RABBİME SONSUZ ŞÜKÜRLER OLSUN"

Seray Sever, geçtiğimiz aylarda eşiyle birlikte çekilen fotoğrafını ise, "Aşkım, nurum, ışığım, ruh eşim... Sevgilimle sonsuzluğa ve bilinmeyene verdiğimiz sözün 7. yılı, evlilikle taçlandırmamızın 3. yılı... İyi ki sen... Rabbime sonsuz şükürler olsun." sözleriyle paylaşmıştı.