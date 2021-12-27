Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Seray Sever hamile!

Seray Sever-Eray Sünbül çifti, bebek sevinci yaşıyor. Ünlü oyuncunun 4 aylık hamile olduğu öğrenildi

27.12.2021 - 10:53 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Sunucu ve oyuncu Seray Sever (48), 2018 yılında sevgilisi Eray Sünbül ile nikah masasına oturmuştu. Mutlu birliktelikleri süren çiftten müjdeli haber geldi.

  • 4 AYLIK HAMİLE

    İkilinin anne-baba olmaya hazırlandığı öğrenildi. İkiz bebek bekledikleri konuşulan çiftten Sever, Instagram hesabından yayınladıkları gönderilerle 4 aylık hamile olduğunu doğruladı.

  • "YEĞENLERİMİZ GELİYOR"

    Yakın dostlarından ve sevenlerinden gelen tebrik mesajlarını yayınlayan Seray Sever, mutluluğunu takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi.

    Daha önce, "Çocuk sahibi olmayı istiyorum. İlk defa bu duyguya sahibim." diyen ünlü ismin, sosyal medyadan yayınladığı bu fotoğrafta arkadaşının düştüğü, "Yeğenlerimiz geliyor. 3 aydır çıtımızı çıkarmadık." notu görülüyor.

  • "RABBİME SONSUZ ŞÜKÜRLER OLSUN"

    Seray Sever, geçtiğimiz aylarda eşiyle birlikte çekilen fotoğrafını ise, "Aşkım, nurum, ışığım, ruh eşim... Sevgilimle sonsuzluğa ve bilinmeyene verdiğimiz sözün 7. yılı, evlilikle taçlandırmamızın 3. yılı... İyi ki sen... Rabbime sonsuz şükürler olsun." sözleriyle paylaşmıştı.

  • BODRUM TATİLİ

    Öte yandan geçtiğimiz temmuz ayında soluğu Bodrum'da alan Seray Sever-Eray Sünbül çifti, Çökertme'de bulunan bir balıkçıda yemek yemişti. Ardından botla tekneye geçen ve Ege koylarında mavi tura çıkan ikili, gün boyu güneşin tadını çıkarmıştı.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.