Seray Sever: Bir fıstık Diva yakaladım

Seray Sever, önceki gün 72 yaşına giren ünlü şarkıcı Bülent Ersoy'un doğum gününü kutladı.

Seray Sever, ilk önce Bülent Ersoy, Safiye Soyman ve Banu Alkan'ın birlikte olduğu bir fotoğrafı paylaşıp; "Mutlu yıllar Diva'm" notunu düştü.

Daha sonra sadece kendisi ve Bülent Ersoy'un olduğu bir kareyi paylaşıp; "Bir fıstık Diva yakaladım" ifadelerini kullandı.

Fotoğraflar: Instagram