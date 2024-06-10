Seray Sever: Bir fıstık Diva yakaladım
Seray Sever, SHOW TV'de başlayacak olan 'Dünya Güzellerim'deki partnerlerinden biri olan Bülent Ersoy'un doğum gününü kutladı; "Bir fıstık Diva yakaladım
Seray Sever, önceki gün 72 yaşına giren ünlü şarkıcı Bülent Ersoy'un doğum gününü kutladı.
'Dünya Güzellerim', yakında SHOW TV'de başlayacak.
Seray Sever, ilk önce Bülent Ersoy, Safiye Soyman ve Banu Alkan'ın birlikte olduğu bir fotoğrafı paylaşıp; "Mutlu yıllar Diva'm" notunu düştü.
Daha sonra sadece kendisi ve Bülent Ersoy'un olduğu bir kareyi paylaşıp; "Bir fıstık Diva yakaladım" ifadelerini kullandı.
Fotoğraflar: Instagram