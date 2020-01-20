HABERTURK.COM

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Mehmet Bozdağ ve Atilla Engin tarafından senaryosu yazılan "Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı" filminin özel gösterimi önceki gün yapıldı. Filminin başrol oyuncularından Seray Kaya, önceki akşam bir alışveriş merkezinde görüntüledi.

Gazetecilerle ayaküstü sohbet eden Kaya, "Filmimizin geçtiğimiz günlerde özel gösterimi oldu. Ben çekimlerden dolayı gidemedim ama annem ve abimle şimdi izlemeye gidiyorum" açıklamasını yaptı.

Öte yandan sinema salonuna giren Kaya, 20 arkadaşı tarafından yapılan sürpriz karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.