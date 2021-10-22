Fransız askısı yöntemiyle yüzünü gerdiren Paköz, "Bazı kadınlar yıllardır yaptırıyor, haber olmuyor. Ben yaptırınca tuhaf karşılandı. Seda Sayan'dan güç aldım ve kendimi iyi hissetmek için yaptırdım. Çok eleştiren de oldu. İlk başta çok tedirgin oldum ama şimdi çok mutluyum. 10 yıl daha ekranlarda bulunurum." ifadelerini kullandı.