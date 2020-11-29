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Şentop, Bahçelievler'de, Parlamenterler Arası Kudüs Platformunun yeni binasının açılış töreni ve "29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü" kapsamında düzenlenen programa katıldı.

Konuşmasında, 29 Kasım'ın, Birleşmiş Milletler tarafından da Filistin Halkı ile Dayanışma Günü olarak ilan edilmiş bir gün olduğunu hatırlatan Şentop, böyle bir günde Parlamenterler Arası Kudüs Platformunun İstanbul'daki bu merkezini açtıklarını dile getirdi.

Bu işe öncülük edenlere teşekkürlerini sunan Şentop, "İnşallah bu merkez, Filistin ve Kudüs davasında önemli görüşmelerin, toplantıların yapıldığı bir yer olacak." dedi.

Küdüs davasının, Filistinlilerin, Arapların, sadece İslam dünyasının meselesinden ibaret olmadığını belirten Şentop, "Aslında hukuka inanan vicdan sahibi hangi ırktan, dinden, siyasi görüşten olursa olsun bütün insanların davasıdır. Bu bakımdan uluslararası nitelikte bir platformla bu davayı gütmek, bu davanın peşinde olmak, bu dava için mücadele etmek, gayret sarf etmek çok önemli. Parlamenterler Arası Kudüs Platformu, 73 ülkeden parlamenterlerin bulunduğu, 1500'ün üzerinde parlamenterin içinde yer aldığı ve dünyanın her tarafından parlamenterlerin omuz omuza mücadele ettiği bir platform. Bu sebeple bu mücadeleyi hak ettiği bir şekilde savunabilecek bir platform." diye konuştu.

"Küdüs meselesi niye dünyanın meselesidir?" derken bunu iki boyutu itibarıyla söylediğini aktaran Şentop, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bunun birincisini biraz daha dar anlamda izah etmek isterim. İsrail'in işgal ettiği Kudüs, İsrail bakımından bir nihai hedef değil önemli bir merkezdir. İsrail'in daha sonrası Siyonizmin esas meselesi Nil'den Fırat'a kadar Büyük İsrail'i gerçekleştirmektir. Bu sadece Nil'den Fırat'a kadar olan coğrafyadaki ülkeleri, halkları, devletleri ilgilendiren bir konu değil, Ortadoğu'nun bütününü, Ortadoğu ile beraber dünya barışını da tehdit eden bir hedef, bir idealdir. Dolayısıyla İsrail'in bu hedeflerine bigane kalırsak, bunları göz önüne almadan mevzuya bakacak olursak o zaman önümüzdeki büyük tehdidi görmezlikten geliriz. Dolayısıyla bu zalim iştihanın bir yerde durdurulması lazımdır.

Maalesef bazı Arap ülkelerinin bu tarihi derinlikten, tabii bu tarihi derinlik aynı zamanda istikbale yönelik bir perspektif sunuyor. Bu perspektiften mahrum olarak meseleye baktığını görüyoruz. Başta BAE olmak üzere onunla beraber hareket eden, tamamen bir kabile anlayışıyla, kabile reisi anlayışıyla dünya meselelerini, bölge meselelerini anlamaya çalışan bazı ülkelerin aslında sadece Kudüs davasına değil, kendi halklarına, kendi inançlarına ihanet ettiğini ifade etmek isterim."

Said-i Nursi'nin "Aç canavara karşı tahabbüb, onun merhametini değil, iştihasını arttırır. Üstelik diş ve tırnaklarının da kirasını ister" sözünü hatırlatan Şentop, "Dolayısıyla başta İsrail olmak üzere onun arkasındaki bazı devletlerin kucağında oturarak Türkiye'ye çemkirmeye çalışan bazı şuursuz devletlerin, devlet reislerinin yaptığı şey de budur. En kısa zamanda o tahabbüb duydukları başta İsrail olmak üzere onunla beraber hareket eden bazı büyük devletlerin temsilcileri ilk fırsatta onlara karşı harekete geçecek, üstelik zaten alıyorlar dişlerinin ve tırnaklarının da kirasını alacaklar, alıyorlar, almaya da devam ediyorlar. " dedi.

TBMM Başkanı Şentop, Filistin meselesinin 21. yüzyılın en önemli meselesi, kilit meselesi olduğunu belirterek, "Akademisyenler makale yazarken, yazdıkları makale için kısa bir özet verirler, bu özetle beraber bir de anahtar kelimeler verirler. Bu 21. yüzyılın dünya düzeninin anahtar kelimesi Kudüs'tür, anahtar ikinci kelimesi Filistin'dir. Dolayısıyla Kudüs ve Filistin davasını gütmek, onun mücadelesini vermek aslında 20. yüzyılda iki dünya savaşı sonrasında kurulan dünya düzenini tartışmak, onu tartışmaya açmak demektir." değerlendirmesinde bulundu.

Şentop, eski başbakanlardan merhum Necmettin Erbakan'ın BM'yi sadece İsrail'in bağımsızlığının tanınması ve güvenceye alınması için kurulduğunu söylediğini aktardı.

Şentop, Birleşmiş Milletler'in ilk kararının da İsrail'in bağımsızlığının tanınması yönünde olduğunu hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Bu bakımdan 21. yüzyılın dünya düzeni, aslında Kudüs'ü bu şekilde İsrail işgali altında tutmayı esas alan, bu işgali koruma altına alan bir düzendir. Bu bakımdan Kudüs'ü tartışmak ve Kudüs'ün özgürlüğü için mücadele etmek, gayret göstermek, esasen 21. yüzyılın artık çatırdayan köhne düzeninin değişmesi için mücadele etmektir. Sayın Cumhurbaşkanımız bu bağlamı ortaya koyuyor. Onun için Recep Tayyip Erdoğan'a karşı olanların aynı zamanda İsrail yanlısı olduklarını, aynı zamanda Kudüs davasının karşısında yer aldıklarını görüyoruz. İşte bu Birleşmiş Arap Emirlikleri'nin bazı sözde siyasetçilerinin hedeflerindeki siyasetçi Recep Tayyip Erdoğan'dır. Niye? Çünkü onlar Kudüs davasına ihanet etmiş adamlardır. Çünkü onlar İsrail ile aynı takımda mücadele eden adamlardır. Tabii bugünkü dünya düzenini, çatırdayan, değişmeye başlayan, değişme mecburiyetinde olan bu dünya düzeni içerisinde insanlar takımlar halinde mücadele ediyorlar. Takım oyunu oynuyoruz. Onun için şahıslar, devletler, kurumlar çok önemli değil. Bunlar hangi takımda mücadele ediyorlar, kiminle beraber ve kime karşı mücadele ediyorlar önemli olan budur. Bu bakımdan Kudüs bir mihenk taşı, bir ölçüdür, bu bakımdan Recep Tayyip Erdoğan bir ölçüdür. Onun yanında ve onun karşısında olmak devam eden bu dünya düzeni tartışmasında yeni dünya düzeni tartışmasında hangi safta olduğunuzun ölçüsünü ortaya koyan bir mihenk taşı, bir kriterdir. Cumhurbaşkanımızın Kudüs meselesini gündemde tutması, her zaman Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda yapmış olduğu bütün konuşmalarda Filistin davasına ve Kudüs meselesine atıf yapması, bu meseleyi bütün uluslararası toplantılarda dile getirmesi boşuna değildir. Şüphesiz Kudüs bizim için çok önemli bir meseledir, davadır ama Kudüs aynı zamanda işte bu 21. yüzyılın zalim düzeninin, çatırdayan düzeninin de önemli anahtar kelimesidir. Bizim bu düzenin değişmesi için yürüttüğümüz mücadelenin de bir ölçüsüdür, bir mihenk taşıdır."

"MAZLUM MİLLETLERİN GÜÇLENECEĞİ BİR DÜNYA DÜZENİ"

Tarihin sadece belli vakaları okumak, sadece o vakaların kendisinden bizatihi ibretler almak için okunmayacağını, aynı zamanda bir süreç olduğunu vurgulayan Şentop, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şimdi gerek İslam dünyası bakımından gerek mazlum milletler bakımından bu 20. yüzyılın mevsimi bitmiştir. 21. yüzyılda artık başta Müslümanlar olmak üzere mazlum milletlerin güçleneceği, haklarını, hukuklarını alacağı, bunların kavgasını sürdüreceği bir mevsimin içindeyiz. Bu mevsimin bütün özellikleriyle bütün nitelikleriyle kendisini gerçekleştirmeden, tahakkuk ettirmeden bu mevsimin kemale ermesi durumunu, tablosunu bizler görmeden, mevsimin biteceğini düşünmek tarihin işleyişindeki o temel esaslara, ilkelere vakıf olmamak anlamına gelir. Dolayısıyla bugün başta Kudüs olmak üzere eski dünya düzeninin kilit kelimesi ve kurulacak yeni dünya düzeninin de kilit kelimesi, başta Kudüs olmak üzere bizim mücadelesini yürüttüğümüz büyük davaların sonuç vereceğini ve başta İslam dünyası olmak üzere mazlum milletlerin güçleneceği ve karar verici olacağı bir dünya düzeninin ortaya çıkacağını göreceğiz inşallah. Bu, tarihin işleyişinde içinde bulunduğumuz mevsimin kemale ermesiyle alakalı bir mesele. Bu gidişatı buradan bugün görmemiz lazım."

Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda söylediği "Dünya 5'ten büyüktür" sözünün de bir slogan haline geldiğini hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çoğu insan bunun güzel bir hayal olduğunu, gerçekleşmesi mümkün olmayan bir ideal olduğunu düşünüyordu. Akademisyenler, fikir adamları, bu işlerle ilgili bir ızdırap duyan, dert taşıyan insanlar bu tür şeyleri kendi özel konuşmalarında, sohbetlerinde dile getiriyorlardı. Ama ilk defa bir Devlet Başkanı, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda 'Bu düzen değişmelidir' dedi. Sloganı 'Dünya 5'ten büyüktür' bunu dile getirdi. Aradan yıllar geçti. Bunu her sene o Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantısında dile getirdi, Birleşmiş Milletler birkaç yıl önce yeniden yapılanmaya dair kendisi bir çalışma başlattı. Arzu edilen değişimi gerçekleştirecek bir çalışma değil elbette fakat Cumhurbaşkanımızın dile getirdiği, 'Uluslararası hukuki ve siyasi düzen değişmelidir' sözü artık Birleşmiş Milletlerin kendisi dahil olmak üzere bütün dünyada kabul gören önemli bir husus haline geldi."

"KUDÜS MESELESİ BÜYÜK DÖNÜŞÜMÜN ANAHTAR KELİMESİDİR"

TBMM Başkanı Şentop, dünyadaki ekonomik düzenle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her ülkenin kendi ulusal paraları ya da altına endeksli bir para birimiyle ilgili yapılması yönündeki tezinin de uluslararası ekonomik düzenin değişimi açısından kilit bir mesele olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"O da o zaman bir hayal gibiydi. Fakat arkasından başta Putin olmak üzere, daha sonra Çin Devlet Başkanı olmak üzere dünyada birçok ülke, Cumhurbaşkanımızın dile getirmiş olduğu 'Kendi ulusal paralarıyla alışveriş yapsınlar veya altına endeksli başka bir para birimiyle yapılsın' diye ortaya koymuş olduğu bu tezin ne kadar önemli hale geldiğini görüyoruz. Dolayısıyla Kudüs meselesi, bir Kudüs meselesi değildir. Kudüs meselesi Filistinlilerin meselesi, Kudüs meselesi Arapların meselesi değildir, sadece İslam dünyasının meselesi değildir. Kudüs meselesi, dünyadaki büyük dönüşümün kilit, anahtar kelimesidir. Bu davayı güden bütün arkadaşlarımıza bu davayı bir platform haline getiren parlamenter arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum."

Şentop, Parlamenterler Arası Kudüs Platformunun merkezinin İstanbul'da olmasını da çok önemsediğini belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Konuşmasının ardından Şentop'a Mescidi Aksa resimli çerçeve ve vazo seti hediye edildi.