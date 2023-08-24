Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Yazarlar
        Tüm Haberler

        PUAN DURUMU

        Haberler Spor Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi Şenol Güneş: "Transferle ilgili konuşmaya gerek yok" - Futbol Haberleri

        Şenol Güneş: "Transferle ilgili konuşmaya gerek yok"

        Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, "İzleyenler için heyecanlı, keyifli bir maç oldu. Hem goller hem pozisyonlar var. Sonunda kazanan bir takım oldu. İki maçı inşallah gol yemeden bitiririz. Gol atmak istiyoruz tabii ki ama gol yemek istemiyoruz" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 23:26 Güncelleme: 24.08.2023 - 23:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Transfer konuşmaya gerek yok"
        ABONE OL
        ABONE OL

        UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Beşiktaş deplasmanda Dinamo Kiev´i 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Şenol Güneş mücadeleyi değerlendirdi.

        Geçiş döneminde maç kaybetmek istemediklerini dile getiren Şenol Güneş, "Gruplar katılmak bizim için önemli. Bakhtiyor Zaynutdinov maç oynayıp gelmişti. O yüzden Masuaku sakatlanınca tercihimi ondan yana kullandım. Daha sonra da hücumcu sağ beklerini kontrol etmek için Umut ile Bakhtiyor´ı arkalı önlü oynattım. Elinden gelen gayreti gösterdi. Eksileri de var, artıları da var. Daha yeni geldi. Şu anda da geçiş dönemini yaşıyor. Bu geçiş dönemini maç kaybetmeden geçmek önemli" ifadelerini kullandı.

        "İZLEYENLER İÇİN KEYİFLİ BİR MAÇ OLDU"

        Keyifli bir maç olduğunu ifade eden Güneş, "İzleyenler için heyecanlı, keyifli bir maç oldu. Hem goller hem pozisyonlar var. Sonunda kazanan bir takım oldu. İki maçı inşallah gol yemeden bitiririz. Gol atmak istiyoruz tabii ki ama gol yemek istemiyoruz" şeklinde konuştu.

        "TRANSFERLE İLGİLİ KONUŞMAYA GEREK YOK"

        Eylül ayına kadar oynayacakları 2 maç olduğunu ve bu maçları kayıpsız geçmeleri halinde sonrasında daha avantajlı olacaklarını ifade eden Şenol Güneş, "Transferle ilgili konuşmaya gerek yok. İhtiyaç olunca, yerine göre koyuyoruz. Antrenmanda gördüğümüzü, katkı yapmalarını istiyoruz. Onun için kanaatleri yüzde 100 söylemek doğru değil. Sağlık olarak iyi olması önemli. Performans olarak yüksek tempoda oynamak ve bunu sürdürebilir hale getirmek, yeni gelenler için de Cenk için de geçerli. Bu biraz zaman alabilir. Onun için Eylül ayına kadar 2 maç var önümüzde. Sonrasında daha avantajlı oluruz. Sayın Lucescu da maç bitiminde hakem ile konuşuyordu. Ben gittim yanına. Geçmiş olsun diye konuştuk o kadar" diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Putin'den Prigojin'in ailesine taziye
        Putin'den Prigojin'in ailesine taziye
        HSK yetki kararnamesini tamamladı
        HSK yetki kararnamesini tamamladı
        Buldozer Fener!
        Buldozer Fener!
        "Konferans yarı finali doğal adayı"
        "Konferans yarı finali doğal adayı"
        Bükreş'te Bahtiyar oldu!
        Bükreş'te Bahtiyar oldu!
        Sultanlar'dan 5'te 5!
        Sultanlar'dan 5'te 5!
        Organlarıyla 3 kişiye hayat verdi
        Organlarıyla 3 kişiye hayat verdi
        Osmaniye'de ambulansla çarpışan otomobildeki 3 kişi öldü
        Osmaniye'de ambulansla çarpışan otomobildeki 3 kişi öldü
        Ağustosun son haftası da çok sıcak!
        Ağustosun son haftası da çok sıcak!
        Merkez kararı sonrası dolarda çok sert düşüş
        Merkez kararı sonrası dolarda çok sert düşüş
        Bakan Şimşek'ten faiz kararı sonrası açıklama
        Bakan Şimşek'ten faiz kararı sonrası açıklama
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        İstanbul'da otelde öldürülen doktor cinayeti kamerada!
        İstanbul'da otelde öldürülen doktor cinayeti kamerada!
        Almanya ile karşı karşıyayız!
        Almanya ile karşı karşıyayız!
        Prigojin'in düşen uçağı son anlarda yükselip alçalmış
        Prigojin'in düşen uçağı son anlarda yükselip alçalmış
        Kural değişmedi yine davalık
        Kural değişmedi yine davalık
        Durdurulamıyor! Sırrını paylaştı!
        Durdurulamıyor! Sırrını paylaştı!
        Ünlü oyuncuya büyük şok
        Ünlü oyuncuya büyük şok
        Cimbom'dan Salih Özcan atağı!
        Cimbom'dan Salih Özcan atağı!
        Habertürk Anasayfa