Şenol Güneş'ten flaş açıklama: Gelecek oyuncular rekabet edecek

"TRANSFER BİR YARIŞ DEĞİL"

Transfere ilişkin Şenol Güneş, "Ben ne dersem yanlış anlaşılacak rakiplerle ilgili. Kulübün ödeme şartlarına göre transfer yapılacak. Transfer yapılmazsa da biz işimizi yapacağız. Transfer yapılmadı diye panik, telaş yapmak doğru değil. Diyelim ki rakipler 100 harcadı, biz 50 harcadık. Biz de 100 harcayalım demek doğru değil. Bu bir yarış değil. En iyi oyuncularla iyi oyunu oynarsınız ama bunun garantisi yok. Başkalarına bir şey derseniz spekülasyon olur. Farklı düşünceler olacak. Gelenler ve gidenler olacak. Diğerlerine bakıp oyuncu almıyoruz. Başkaları öyle yapıyorsa saygı duyuyorum."

"TÜRK OYUNCU ALABİLİRİZ"

"Transferde Türk oyuncularla ilgili düşüncemiz var. Ama bize iş olsun diye alacağımız Türk oyuncu yok. Direkt oluyorsa, mevkisinin en iyisiyse en iyisiyle onu da almak isteriz. Belki mavi kartla alırız. Ondan sonra kırmızı kart gösterirler bize. Kartlara girdik bu ara, bugün sarı kart görmedik."