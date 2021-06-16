A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Galler maçının ardından şu ifadeleri kullandı:
"BURAYA HAYALLERLE GELDİK"
"2 maçta 0 puan hiç iyi değil. Buraya hayallerle geldik. Galler maçına da kötü başladık, toparladık, pozisyon bulurken sürpriz bir gol yedik. Olumsuz etkilendik. İkinci yarı oyuna ortak olduk ama rakibe fırsatlar verdik. Fazla top kaybettik. Baya olumsuz duruma düştük. Keşke kazanabilseydik.
"KAZANMAYI DÜŞÜNÜRKEN BERABERE DE KALAMADIK"
"Olumsuz durum var. Galler'i yenebileceğimizi düşünüyorduk. Şu an işimizi zora soktuk. İtalya maçının şoku, bu maçta da devam etti. Bu turnuva önemliydi. Daha iyi oynayarak çıkmamız gerekiyordu. Galler büyük avantaj yakaladı. Kazanmayı düşünürken, berabere de kalamadık. Son maç öncesi averaj da diğer takımlara göre kötü gözüküyor."
"SORUMLUSU BENİM!"
"Sorumlusu benim! Oyuncular kendi görevlerinden sorumlu. Skor iyi değilse, sorumlu benim. Merih, Kaan, Çağlar hepsi iyi oyuncu. Bir şey söylerken konuyu kendi istediğiniz yere getirirseniz, bir anlamı kalmaz. Merih kötü diye kenara almadık. Sonradan oyuna girdi. Okay-Ozan'dan oyun kurmalarını bekliyoruz. O oynadı, bu oynadı, golü kaçırdı, neden oynadı işine girersek çok konuşuruz. Bunlar benim işim değil. Okay ve Ozan'dan daha iyi oyun bekliyordum. Olmadı, değiştirdim."
"BU TAKIM DAHA İYİSİNİ OYNAYABİLDİĞİ İÇİN..."
"Bu takım, bundan daha iyisini oynayabildiği için bu tartışmalar olacaktır. Bunun içine tecrübesizliği de katabilirsiniz. Yetenek ve karakter kadar güçlü olmak da önemlidir. Biz bunların hepsini kesik kesik kullandık. İlk maçın şokunun olduğunu düşünüyorum."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!