Feyenoord altyapısında yetişen ve bir süredir Hollanda Milli Takımı'nın da istediği belirtilen Orkun Kökçü'de sıcak gelişme yaşandı! A Milli Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, genç orta sahanın ay-yıldızlı takıma kazandırılması için devreye girdi!

AsistAnaliz'de yer alan habere göre Şenol Güneş ilk adımı attı ve genç oyuncuya milli daveti yolladı. Orkun daha önce Hollanda basınına Şenol Güneş'le arasında geçen ilginç görüşmeyi anlatmıştı. Bir maçtan önce otele kampa giderken Türk numarası tarafından arandığını ve numarayı tanımadığı için reddettiğini belirten Orkun, arayan kişinin tecrübeli çalıştırıcı olduğunu ise daha sonra öğrendiğini kaydetmişti.

Hollanda U17, U18 ve U19 milli takımlarında 18 kez görev alan Orkun, bu maçlarda 5 gol atmıştı. U21 seviyesinde ise tercihini Türkiye'den yana kullanan genç futbolcu, Feyenoord'da gösterdiği performansla başta Arsenal olmak üzere birçok Avrupa devinin radarına girmişti.