A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve futbolculardan Emre Belözoğlu, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Arnavutluk ile oynayacağımız maç öncesi basın toplantısı düzenledi. Açıklamalar şöyle:

ŞENOL GÜNEŞ

Yeni bir döneme başlayacağız. Gruptan çıkabilmek için her maçı kazanmak durumundayız. Her maç kendi içinde zor. Arnavutluk'u tanıyoruz, biliyoruz. Yakın ilişkiler içindeki ülkeleriz. İtalya, İsviçre, Yunanistan'da da oyuncuları var. Zor bir rakiple oynayacağız. Biz de iyi bir takımız. Güzel bir maç olmasını bekliyorum.

Kendi sahamızda, hazırlık maçında onlara kaybetmiştik. O maçtan 13 oyuncuları kadroda. Bizde de değişiklikler oldu. Kesici savunmacıları var. İleride hızlı oyuncuları var. Önemli olan sahada düşündüğümüz oyunu ortaya koyabilmektir.

Milli Takım ayrı bir duygu. Bütün oyuncuların takımları var ama Milli Takım ortak bir duygu. Turnuvalar var. Katılamayınca ara açılıyor. Bunu kısaltmak lazım. İlk günkü heyecandayım. Takımım da heyecanlı. Yarın hekesin elinden gelen gayreti göstereceğini biliyorum. İnşallah karşılığında iyi bir sonuç gelir bize.

Biz önce kendimizi iyi görüyoruz. Bütün takımları rakip olarak görüyoruz. Sadece yarınki maçı kazanmak için oynayacağız. Rakibimize saygı duyuyoruz. Gruptan çıkmak istiyoruz. O rakip, bu rakip diye bakmayacağız. Bu maça da Fransa maçına da kazanmak için çıkacağız.

Hangi oyuncularla çıkacağımıza yarın karar vereceğim. Mahmut'u stoperde düşünebiliriz ama kararımı yarın vereceğim.

Bu işi yapan insanların heyecanı bitmez. Biterse işi biter zaten. Şu anda her şeyi maça dönük düşünüyoruz. Bilgimizi, birikimimizi sahaya yansıtıp kazanmak istiyoruz.

EMRE BELÖZOĞLU

Bu görevi beni layık gördüğü için sayın hocamıza teşekkür ediyorum. Ona yardım etmek için varız. Milli Takım'da olmak benim için şereftir. Göğsümüzde bu şanlı bayrağı taşıdığımız sürece bu heyecan sönmez. 50 yaşımda da olsam ve yine beni çağırsalar gelirim. Bu heyecanımı asla kaybetmedim. Yetenekli bir kadromuz ve büyük başarılara imza atmış bir hocamız var. Hocamızın varlığı bizim için avantaj. Ben 20'li yaşlarda çalışmıştım hocayla. Onun eğiticiliğini herkes biliyor. İyi bir jenerasyonumuz var. Turnuvaya katılmak istiyoruz.

Her zaman şuna inandım, benim için en değerli şey yarın oynayacağımız maç. İnşallah bu 2 maçtan 6 puan alalım. Sezon sonunda futbolu bırakıp bırakmama konusunda karar vereceğim.

Dizilişle alakalı bir şey söylemem doğru olmaz. Hocamız en hazır takımı buraya çağırdığını söyledi. Onun direktifleriyle sahada en iyisini yapacağız. Yapmamız gerekenin ne olduğunu hocamız bize anlattı. Kim oynarsa oynasın, tek bir hedefimiz var. O da 3 puan.