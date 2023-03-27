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Şenol Güneş'in derbideki üç atlısı! | Beşiktaş haberleri

Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı derbinin hazırlıklarını sürdürürken Şenol Güneş'in en büyük kozu ilerideki üç isim olacak

Giriş: 27.03.2023 - 10:35 | Güncelleme: ABONE OL
Şenol Güneş'in derbideki üç atlısı! | Beşiktaş haberleri

Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında derbide Fenerbahçe'ye konuk olacak.

Siyah-beyazlılar, milli arada hazırlıklarını sürdürürken Şenol Güneş'in de zorlu maçta en büyük kozu Vincent Aboubakar, Rachid Ghezzal ve Cenk Tosun'dan oluşacak hücum hattı olacak.

GHEZZAL'LE 90 DAKİKA

Sakatlığı tamamen iyileşen Rachid Ghezzal, İstanbulspor maçına ilk 11'de başlarken Cenk Tosun'un kilidi açan golünde kornerden asist yapmıştı. Derbiye kadar tüm eksiklerini giderecek olan Cezayirli yıldızın 90 dakika sahada olması bekleniyor.

ABOUBAKAR'LA ŞAMPİYONLUĞU GETİRMİŞTİ

Siyah-beyazlılar, bu sezon sakatlığı nedeniyle Ghezzal'den faydalanamamıştı. Ghezzal, Aboubakar ile birlikte oynadıkları 2021 şampiyonluğunda ligi 8 gol ve 17 gol pası ile tamamlarken asist kralı olmuştu.

ABOUBAKAR'IN FORMU YÜKSELİYOR

Beşiktaş'ın devre arasında yeniden kadrosuna kattığı Vincent Aboubakar ise son haftalardaki çıkışını Fenerbahçe karşısında sürdürmek istiyor. Kamerunlu yıldız, Kadıköy'de çıktığı son Fenerbahçe derbisinde 2 golle yıldızlaşırken Beşiktaş 4-3 kazanan taraf olmuştu.

SON 3 MAÇI BOŞ GEÇMEDİ

Ekstra çalışmalarla formunu artıran Aboubakar, ligdeki son 3 maçı da boş geçmezken 3 gol ve 1 asist üretti.

PAŞA İLKİ BAŞARMAK İSTİYOR!

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in göreve gelmesinin ardından adeta yeniden doğan Cenk Tosun, İstanbulspor karşısında 4 maçlık suskunluğuna 1 gol ve 1 asistle son vermişti. Cenk Tosun, kariyerinde 11 maçta hiç gol atamadığı Fenerbahçe'ye karşı da siftah yapmak istiyor.

UZATMAYA RAMAK KALDI

Tosun Paşa, bu sezon resmi maçlarda toplamda 13 gol ve 3 asiste ulaştı. 2 golü penaltıdan kaydeden Tosun Paşa, bunlar haricinde 1 gol ya da asist katkısı vermesi halinde sözleşmesindeki opsiyon devreye girecek. Ancak Beşiktaş'ın buna bağlı kalmadan Cenk'e yeni bir kontrat önereceği öğrenildi.

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