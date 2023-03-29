DÖRT BÜYÜKLERDE EN ÇOK GOL ATAN MERKEZ ORTA SAHA

Salih Uçan, bu sezon dört büyük takımda forma giyen merkez orta saha oyuncuları arasında en fazla gol atan isim olarak dikkat çekiyor. Bu sezon Alanyaspor, Kayserispor ve Ankaragücü maçlarında olmak üzere toplamda 3 gol atan Uçan, 4 de asist yapma başarısı gösterdi.