SAKATLIĞI ÇABUK ATLATTI, SAHALARA FORMDA DÖNDÜ
Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında Beşiktaş'ın Alanyaspor'u konuk ettiği karşılaşmada sakatlanarak Fatih Karagümrük ve Sivasspor karşılaşmalarında takımını yalnız bırakan Uçan, Antalyaspor'a karşı oynanan erteleme maçıyla tekrardan formasına kavuştu. Beşiktaş'ın oynadığı son 4 resmi maçta sahaya ilk 11'de çıkan tecrübeli orta saha, bu maçlarda 1 gol atarken; 2 de asist yaptı. Bu dört karşılaşmada siyah-beyazlı ekip, 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.