İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Beşiktaş, kadrosunu Burak Yılmaz ve Nicolas Isimat-Mirin ile güçlendirmişti. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, sağ beke transfer yapabileceklerini dile getirirken Şenol Güneş'in yönetimden isim de bellii oldu. BeIN SPORTS'un haberine göre Şenol Güneş, Atalanta'dan Berat Djimsiti'yi istiyor!

Haberde Beşiktaş'ın savunmada solda, stoperde ve sağda oynayabilen Arnavut oyuncu için girişimlere başladığı belirtildi. Bu sezon Atalanta'da 9 maçta oynayan 25 yaşındaki oyuncu, 1 de gol atarak skor katkısında bulundu.

İSVİÇRE'DE BAŞLADI, İTALYA'YA UÇTU

Kariyerine İsviçre'nin Zürih takımında başlayan 1993 doğumlu oyuncu, 2016'da bedelsiz olarak Atalanta'nun yolunu tuttu. Sırasıyla Avelino ve Benevento'ya kiralanan Djimsiti, bu sezon ise Atalanta kadrosunda değerlendirildi. Sezonun ilk yarısında rotasyonda değerlendirilen savunmacı, sol bekte, stoperde ve sağ bekte görev yapabiliyor.