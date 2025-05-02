Senem Kuyucuoğlu'nun vücudu yandı

Eski manken Senem Kuyucuoğlu, ölümden döndü. Kuyucuoğlu, evdeki elektrikli sobanın tutuşmasının ardından yanarak ölme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

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"O SAATTE UYANMAM MUCİZE"

Hastanede tedavi gören Senem Kuyucuoğlu, konuyla ilgili olarak; "Bu yıl, bir yanmadığım kalmıştı o da oldu, çok şükür. Ben uyurken elektrik sobası tutuşmuş... O saatte uyanmam mucize" dedi.

Miss Turkey 2009 yarışmasında ikinci olan Senem Kuyucuoğlu, Türkiye'yi; Kâinat Güzellik Yarışması'nda temsil etme hakkını elde etmişti.