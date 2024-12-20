Senem'in katiliyle ilgili flaş gelişme!

Muğla'nın Menteşe ilçesinde 26 Ağustos'ta meydana gelen olayda 40 yaşındaki Senem Kıvrak, hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı kocası 43 yaşındaki Muhittin Kıvrak tarafından katledildi.

İHA'da yer alan habere göre, kan donduran vahşette Muhittin Kıvrak, karısının başına sert bir cisimle vurup karın bölgesinden bıçakladı. Kanlar içinde kalan Senem Kıvrak ağır yaralanırken, eşi Muhittin Kıvrak olay yerinden kaçtı.

HAYATINI KAYBETTİ

Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Senem Kıvrak, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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CANİ KOCA TUTUKLANDI

Olay sonrası ormanlık alana kaçan katil zanlısı polis ekiplerince yakalandı. Zanlı, çıkarıldığı mahkemede "eşe karşı kasten öldürme" suçundan tutuklanarak Burdur E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.