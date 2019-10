ATV ekranlarının sevilerek izlenen Sen Anlat Karadeniz dizisi ile yıldızı parlayan Senem Göktürk, dizide İdris rolünün eşi Nuran karakterini canlandırmaktadır. Tv oyunculuğu olarak ilk deneyimi yaşadığı Sen Anlat Karadeniz de sergilediği performanstan ziyade dizide eşi olan İdris karakteri ile gerçek yaşamda da sevgili olan çiftin evlilik haberleri ile gündeme gelmiş olması dikkatleri daha fazla çekmesine sebep oldu. Peki, kimdir Senem Göktürk? Güzel ve genç oyuncu olan Senem Göktürk hakkında tüm merak ettiklerinizi sunuyoruz.

SENEM GÖKTÜRK KİMDİR?

Genç oyuncu Senem Göktürk 24 Ekim 1986 Ankara’da doğmuştur. Senem öyle acele etmiş ki bir an önce hayata atılmak için sabredememiş, henüz 7 aylıkken gelmiş dünyaya. Ailesi Aslen Nevşehir, Ürgüplüdür. 32 yaşında olan Senem Göktürk Akrep burcudur. Fakat ailece Ankara'da yaşıyorlar.annesi ev hanımı ve babası inşaat işçisi olan oyuncunun kendisinden 2 yaş büyük birde kız kardeşi var ve şu an güzellik uzmanlığı yapıyor. Tiyatroyu çocukluğundan beri seven ve daha ilk okulda fırsat bulduğu her an tiyatro müsamerelerine katılan ve takdir aldıkça bundan keyif alarak lise yıllarında da devam etti.

Maddi durumlarının iyi olmamasından ötürü okul bitiminde bir yandan garsonluk yaparak bir yandan da her fırsatta tiyatroları okuyarak seyrederek takip eden güzel oyuncu 2 yıl Mamak Kültür Merkezi Belediye Konservatuarlarında, 1 yıl ise Ankara Sanat Tiyatrosunda eğitim almış daha sonrada bu alanda kariyer yapmak adına, İzmir’de bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümünü kazanmış ve mezun olmuştur. Senem Göktürk oyuncu olarak tanınmaktadır.

Senem Göktürk 181 cm boyunda ve 57 kilodur. Gözleri mavi renktir.

Senem Göktürk, 2014 yılında gitti Afife Tiyatro ödülünde bir arkadaşı vesilesi ile tanışmış. Henüz yeni askerden gelmiş olan Emre Ön daha onu görür görmez ‘ben bu kadınla evlenirim ‘ demiş. Okuldan henüz yeni mezun olmuş olan Senem Göktürk oyunculukta kariyer yapmak için İstanbul’a yerleşmiş. Ancak tecrübesinin olmayışı zorlamış biraz. Bir çikolata dükkanında işe başlamış bir yanda da pes etmeden oyunculuk adına ulaşabildiği herkesle iletişime geçiyormuş. Tam ümidi kesilecekken Sevgilisi Emre Ön ile konuşmuş, Emre Trabzon’da yaşıyormuş o dönemlerde Osman Sınavın yönettiği Sen Anlat Karadeniz setinde oyuncu kadrosu hazırlanıyormuş ve Emre’nin dizideki rolü İdris karakterine eşi rolünde oynayacak biri aranıyormuş. Bu vesile ilde iki sevgili aynı dizide ve üstelik karı koca rolünde oynama fırsatı yakalamışlar. Senem Göktürk, sevgilisi Emre Ön’den dizinin geçtiğimiz sezonunda sette evlenme teklifi almış ve kabul etmiş. Ankara’da nikah kıyarak evlenmişler. Senem Göktürk Şu an eşi Emre Ön ile birlikte Trabzon’da yaşıyor.