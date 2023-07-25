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        Memurların zam pazarlığı başlıyor

        Memurların 2024- 2025 yıllarını kapsayan toplu sözleşme süreci başlıyor. Memur sendikaları konfederasyonları tekliflerini dün kamuoyuna açıkladılar. Enflasyona karşı önden yüklemeli zam talebinde bulunan sendikaların ortak talebi kira yardımı, seyyanen zammın emekli aylıklarına yansıtılması ve gelir vergisi diliminin yüzde 15'te sabitlenmesi oldu. HABERTÜRK'ten Ahmet Kıvanç'ın haberi

        Ahmet Kıvanç
        akivanc@haberturk.com
        Giriş: 25.07.2023 - 07:27
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        Sendikalar ne istedi?
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        Kamu görevlilerinin 2024 – 2025 yıllarını kapsayan 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri 1 Ağustos Salı günü başlayacak. Yaklaşık 4.5 milyon memur ve 2.5 milyon memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde kamu çalışanlarını MEMUR SEN temsil edecek. Gerek MEMUR SEN, gerekse yetkili olmamakla birlikte yaygın üyeye sahip Türkiye KAMU SEN ve KESK konfederasyonları toplu sözleşme tekliflerini dün kamuoyuna açıkladı.

        Açıklanan teklifler, sendikaların 2021 yılındaki toplu sözleşme sürecinde yaşananlardan dolayı önden yüklemeli zam talebinde bulunduklarını gösteriyor.

        Yetkili sendika olan MEMUR SEN, 2021 yılındaki 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde yılda bir defa olmak üzere 2022 ocak ayında yüzde 21, 2023 ocak ayında da yüzde 17; ayrıca her iki yılın ocak ayında yüzde 3 oranında refah zammı yapılması talebinde bulunmuştu. MEMUR – SEN’in bu teklifini açıkladığı 2023 yılı temmuz ayında yıllık enflasyon yüzde 18.95 düzeyinde idi. Görüşmeler sonunda 2022’nin birinci 6 ayında yüzde 5, ikinci 6 ayında yüzde 7, 2023’ün birinci altı ayında yüzde 8, ikinci altı ayında ise yüzde 6 oranında zam öngörüldü.

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        Ancak, ağustos ayında toplu sözleşmenin imzalanmasının ardından enflasyon kasım ayında yüzde 21.31’e, aralık ayında ise yüzde 36.08’e tırmandı. Bunun üzerine hükümet ocak ayı için toplu sözleşme ile belirlenen yüzde 5’in üzerine 2.5 puan ilave ederek yüzde 7.5 oranında artış yaptı. Fakat enflasyondaki artış 2022 yılı boyunca hız kesmedi ve ekim ayında yüzde 85.51’e kadar çıktı. Ocak ayında yapılan yüzde 7.5’lik artış, aylık enflasyonun o ay yüzde 11.10’a tırmanması nedeniyle daha ilk ay eriyip gitti.

        Bugüne geldiğimizde ise toplu sözleşme görüşmeleri öncesinde yıllık enflasyon yüzde 38.21 düzeyinde bulunuyor. Ancak, bu ay akaryakıttan alınan özel tüketim vergisine yapılan yüksek oranlı zamlar ve döviz kurundaki artışlar dolayısıyla temmuz ayında aylık enflasyonun çift haneli rakamlara yükselme riski ortaya çıktı. Bu da enflasyondaki yükselişin tekrar hızlanacağı korkusuna yol açtı.

        SENDİKALAR NE KADAR ZAM İSTEDİ?

        MEMUR – SEN, yüksek enflasyon beklentisi dolayısıyla 2024 yılında maaş zamlarının 6’şar aylık yerine 3’er aylık dönemlerde artırılmasını talep etti. Sendika 2024 yılında yüzde 70, 2025 yılında da yüzde 40 oranında zam istedi.

        KAMU – SEN, 6’şar aylık dönemler halinde 2024’te yüzde 50 + 40, 2025 yılında da yüzde 30 + 30 oranında zam teklifinde bulundu.

        Sendikalar ne kadar zam istedi?

        2024 2025
        1. 3 AY 2. 3 AY 3. 3 AY 4. 3 AY 1. 6 AY 2. 6 AY
        MEMUR-SEN 35% 10% 15% 10% 25% 15%
        KAMU SEN 50% 40% 30% 30%
        KESK (*) 104% YS + GSYH YS + GSYH YS + GSYH YS + GSYH YS + GSYH

        (*) Eş ve çocuk yardımı alan memur maaşı için

        KESK ise seyyanen zamla birlikte 22.017 TL olarak belirlenen eş ve çocuk yardımı dahil memur maaşının 2024 yılı ocak ayında 45 bin liraya çıkartılmasını istedi. Bu, yüzde 104 artış anlamına geliyor. KESK, belirlenen bu tutara sonraki 6’şar aylık dönemlerde yoksulluk sınırındaki artış oranında zam yapılmasını, ayrıca gayri safi yurtiçi hasıladaki (GSYİH) artışın da 6’şar aylık dönemler halinde maaş zamlarına yansıtılmasını talep etti.

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        SENDİKALARIN ORTAK TALEBİ KİRA YARDIMI

        MEMUR SEN'in diğer talepleri:

        Dini bayramlarda ikramiye 4.850 TL
        Eş yardımı 2.000 TL
        Çocuk yardımı 500 TL
        Seyyanen zam emekli aylığına yansıtılsın 8.077 TL
        Her ay kira yardımı yapılsın 7.650 TL
        Doğum yardımı 5.098 TL
        Evlenme yardımı 24.215 TL
        Ölüm yardımı 19.372 TL
        Kreş desteği 2.778 TL
        Gelir Vergisi %15'e sabitlensin
        1. Dereceye gelmiş tüm memurlara 3600 ek gösterge

        Kiraların son iki yılda hızla artması memurları büyük kentlerden kaçma arayışına itti. Sendikalar bu yıl memurlara kira yardımı yapılmasını istedi. MEMUR SEN herkese aylık 7.650 TL, KAMU SEN de 7.850 TL kira yardımı talep etti. KESK ise kira yardımının büyükşehirlerde 7.500 TL, diğer şehirlerde de 5000 TL olmasını istedi.

        KAMU SEN'in diğer talepleri:

        Kira yardımı 7.850 TL
        Aile yardımı ve çocuk yardımı yükseltilsin
        8.077 TL seyyanen zam emekli aylıklarına yansıtılsın
        1. Dereceye gelen tüm kamu görevlilerine 3600 ek gösterge verilsin
        Dini bayramlarda yılda iki defa ikramiye ödensin
        Memur maaşını oluşturan tüm ödemeler emekli aylığına yansıtılsın
        Gelir vergisi dilimi %15'te sabitlensin

        Sendikaların ortak talepleri arasında memurlara yılda iki defa ikramiye verilmesi, gelir vergisi oranının yüzde 15’te sabitlenmesi, 8.077 TL’lik seyyanen zammın emekli aylıklarına yansıtılması, 1. Dereceye gelmiş tüm memurlara 3600 ek gösterge verilmesi de yer aldı.

        KESK'in diğer talepleri:

        Aylık yemek yardımı 3.325 TL
        Eş yardımı 310 TL
        Çocuk yardımı 2.220 TL
        Büyükşehirde kira yardımı 7.500 TL
        Diğer şehirlerde kira yardımı 5.000 TL
        Yılda iki kez brüt asgari ücret tutarında ikramiye 13.414,50 TL
        Gelir vergisi dilimi %15'te sabitlensin
        Aylık 50 metreküp doğalgaz karşılığı yakacak desteği
        Ulaşım için ücretsiz abonman kartı
        1. Dereceye yükselen tüm memurlara 3600 ek gösterge
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        #memur maaş artışları
        #Memur Sen
        #kamu sen
        #KESK
        #toplu sözleşme
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