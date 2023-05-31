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İsimlerin anlamı, çeşitli birçok nedenden dolayı araştırılabilir. Anne baba adayları çocukları için bir isim arayışında olabileceği, günlük hayatta duyduğunuz bir adın anlamını da merak edip araştırabilirsiniz. Bir ismin anlamı günümüzde artık çok kolay bir şekilde öğrenilebilmektedir. Burada bilmeniz gereken birkaç nokta vardır. Her ismin farklı anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Sencer isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

SENCER ADININ ANLAMI NEDİR?

Sencer ismi de tıpkı diğer adlar gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Sencer adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Sencer isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, detaylı bilgi sahibi olmak için içeriğimize bakabilirsiniz.

SENCER İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Sencer ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şöyledir;

Sabah yıldızı. Kale, İstihkam.

SENCER ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Sencer ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Sencer adını koymak caizdir.

SENCER İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Sencer ismini kullanan 986 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Sencer ismini kullanan 246 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Sencer ismini kullanan 98 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Sencer ismini kullanan 77 kişi bulunmaktadır.

SENCER ADININ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ

Sencer adındakiler iç dünyalarında yaşadıkları yoğun duyguları dışarıya yansıtırlar. Olayları derinlemesine inceler ve düşünürler. İş ahlakları oldukça yüksektir. Bitip tükenmek bilmeyen bir enerji ile çalışırlar. Ancak iş ve özel hayatları arasındaki dengeyi ayarlamakta zorluk yaşayabilirler.

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner