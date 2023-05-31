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İsimlerin anlamı, çeşitli birçok nedenden dolayı araştırılabilir. Anne baba adayları çocukları için bir isim arayışında olabileceği, günlük hayatta duyduğunuz bir adın anlamını da merak edip araştırabilirsiniz. Bir ismin anlamı günümüzde artık çok kolay bir şekilde öğrenilebilmektedir. Burada bilmeniz gereken birkaç nokta vardır. Her ismin farklı anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Seher isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

SEHER ADININ ANLAMI NEDİR?

Seher ismi de tıpkı diğer adlar gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Seher adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Seher isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, detaylı bilgi sahibi olmak için içeriğimize bakabilirsiniz.

SEHER İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Seher ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şöyledir;

Tan yerinin ağarmasından biraz önceki zaman veya şafağın sökmek üzere olduğu vakit. Gece uyuyamama hastalığı, uykusuzluk.

SEHER ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Seher ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmektedir ve Seher adını koymak caizdir.

SEHER İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Seher ismini kullanan 108.975 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Seher ismini kullanan 18.660 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Seher ismini kullanan 6.490 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Seher ismini kullanan 4.726 kişi bulunmaktadır.

SEHER ADININ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ

Seher ismindekilerin liderlik, yöneticilik kabiliyeti yüksektir. İş hayatında oldukça başarılıdır. Orijinal ve yaratıcı fikirleriyle öne çıkar. O gidilecek olan yönü tayin eder, diğerleri ise bu yönde detaylarla ilgilenerek ilerlerler. Rahatlıkla kendi işini kurup başarılı olabilir ya da çalıştığı işte çok iyi bir pozisyona gelebilir. Bir konuda karar verirken etrafındakilerin sözünden ziyade kendi bildiğini uygular.

Pozitif tarafları: Kararlı, kendine güvenen, ilerici bir yapısı vardır.

Negatif tarafları: Egoist, inatçı, agresif, patronluk taslayan, tembel, bağımlı.

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner