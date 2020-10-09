Sen Çal Kapımı'daki kırmızı elbise merak konusu oldu

Fox TV'de yayınlanan Sen Çal Kapımı çarşamba günleri yeni bölümüyle ekrana geliyor. Hande Erçel’in canlandırdığı Eda karakterinin kombinleri ve kıyafet markaları oldukça ilgi çekiyor.

Hande Erçel'in Sen Çal Kapımı dizisinin son bölümünde giydiği kırmızı elbise sosyal medyada merak konusu oldu. Dizinin sevenleri Erçel'in kırmızı elbisesini araştırdı.

23 yaşındaki Hande Erçel'in çok konuşulan elbisesinin fiyatının 2.500 TL olduğu öğrenildi.

HANDE ERÇEL KİMDİR?

1993 doğumlu olan Hande Erçel, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Geleneksel Türk Sanatları bölümünde okumaya devam etmektedir. Erçel, 2012'de Azerbaycan da yapılan güzellik yarışmasına katılmış ve ikinci olmuştur.

Güneşin Kızları dizisinde Selin Yılmaz Mertoğlu karakterini canlandırmıştır. Erçel, haziran 2016'da Aşk Laftan Anlamaz dizisinde canlandırdığı Hayat Uzun Sarsılmaz karakteriyle ekranlara geri döndü.