Sen Çal Kapımı yeni fragman yayında

Sen Çal Kapımı 25. son bölümde; yılbaşı partisi Serkan’ın gözaltına alınması nedeniyle tatsız sonuçlanır. Serkan yeni yılın ilk saatlerini emniyet duvarları arasında geçirirken elbette üzülenler ve sevinenler vardır. Serkan hakkında asılsız ihbarda bulunan Semiha Hanım, Serkan ile beş dakika için bile olsa görüşmek için çabalayan Eda’nın karşısına çıkar ve Serkan Eda aşkını tehdit eden konuşmasını yapar. İşte Sen Çal Kapımı 25. son bölüm özeti...

SEN ÇAL KAPIMI 26. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SEN ÇAL KAPIMI 25. BÖLÜM ÖZETİ

Şimdi Eda, babaannesinin tehditleri ve Serkan’a olan aşkının arasında kalmıştır. Bu sırada aynı zamanda zengin bir işadamı olan genç ve yakışıklı Arap Prens Artlife Mimarlık ile çalışmak için ortaya çıkar. Bu prensi şirketle tanıştıran Semiha Hanım’dır ve çok başka planları vardır.

Şef Alexander’ın yemek konusundaki yetenekleri yüzünden Ayfer’le görüşmeye başlaması Aydan’ı kızdırır. Onun da Alexander’la yakınlaşmak istemesi eğlenceli anların yaşanmasına neden olur. Engin ve Pırıl’ın taze evliliklerinde ise Engin rahat tavırlarıyla Pırıl’ın sınırlarını zorlamaktadır.

Prens Seymen’in şirket ile çalışmaya başlaması herkesin hayatında sarsıntılara yol açar. Beraber çalışmaya başlamalarını kutlamak için bir akşam Prens Seymen, Semiha Hanım, Eda ve Serkan bir araya gelir. Bu yemek çok büyük bir sırrın ortaya çıkmasına neden olacaktır.