Başrollerini Tolga Çevik, Cengiz Bozkurt, Melis Birkan'ın üstlendiği Sen Benim Her Şeyimsin filmi 30 Haziran akşamı televizyon ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Çocuk Büyütme Rehberi isimli Meksika yapımı filminden uyarlanan Sen Benim Her Şeyimsin filmi, komedi türünde kaleme alınmıştır. Peki, "Sen Benim Her Şeyimsin filminin konusu nedir? Sen Benim Her Şeyimsin filminin oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?" İşte Sen Benim Her Şeyimsin filminin konusu ve oyuncu kadrosu...