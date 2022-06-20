Ödülü 'Sen Ben Lenin' kazandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün desteği ve Kültürlerarası Sanat Derneği işbirliği ile düzenlenen 2. İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali sona erdi.

Festival’de En İyi Film ödülüne 'Sen Ben Lenin' layık görüldü. En iyi yönetmene verilen Jüri Özel Ödülü’nü Tayfun Pirselimoğlu alırken En iyi Kadın oyuncu Gülçin Kültür seçildi. En iyi erkek oyuncu dalında ise ödülü Halil Babür ve Murat Kılıç paylaştı.

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde yapılan ödül gecesinin sunuculuğunu oyuncu Şenay Gürler yaptı. İtalyan müzik grubu Nino Rota Ensemble geceye katılanlara müzik şöleni yaşattı.

Gecenin açılış konuşmasını İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yaptı. Soyer konuşmasında, “Ben de bir vatandaş olarak İzmir'de sinema ve film müzikleri konusunda büyük bir eksikliğin olduğunu biliyordum. Başkanlık görevine geldikten sonra da bununla ilgili ortak bir hayal kurmaya başladık. Tarih boyunca kültür sanat alanında sayısız eser üretmiş ve bu mirası bugüne taşımış İzmir, film ve müzik festivalleriyle çok özgün bir festivale ev sahipliği yapmaya başladı. İzmir çok şanslı çünkü biz bu çıtayı yükseltmeye kararlıyız. İstiyoruz ki İzmir'in her sokağı, caddesi, semti sinemanın büyülü dünyasıyla, hemhal olsun. Ve sanat İzmir'in kadim dokusuyla, olağanüstü güzellikleriyle buluşsun. İstiyoruz ki doğal platoları, tarihi mekan ve kolay ulaşım imkanlarıyla İzmir, sinemanın merkezlerinden biri olsun. Bunu sadece istemiyoruz, gereğini yapacağız. İzmir çok yakında hem platosuyla hem sinema ofisiyle sinema sektörünün merkezine oturacak. Bu festival işte o ortak hayalin, o vizyonun bir ürünü. Ümit ediyorum ki İzmir Uluslararası Film Müzik Festivali, hem Türkiye'de hem de uluslararası sinema camiasında saygın bir yere gelecek. Sanatın yeniden özgürleştiği günlerin yakın olduğunu çok iyi biliyorum. Bunun için direnmeye ve daima sanatın yanında olmaya devam edeceğim” diye konuştu.

“Hayalimiz İzmir’i bir sinema kenti yapmak’’Festivalin değerlendirmesini yapan Festival Direktörü Vecdi Sayar ise şöyle konuştu: 10 gün boyunca yorucu ama heyecan verici bir festival yaşadık. Sevgili başkanımızla ortak bir hülya'mız var. Bu kenti bir sinema kenti yapmak. Bu sadece adımlardan bir tanesi daha pek çok şey olacak. Daha başka etkinlikleri ve çok önemli sinemacıları burada göreceksiniz. Özellikle bugün burada aramızda olan sayın Zbigniew Preisner’i ve Tony Gatlif’i ve diğer konuklarımızı selamlamak istiyorum. Bu zorlu süreçte bizimle birlikte görev yapan jüri üyelerimize teşekkür ediyorum. İzmirliler bu festivali sahiplendiler. Sinema salonlarının büyük kısmı doluydu. Bu yüzden öncelikle İzmirlilere teşekkür etmek istiyorum’.

Festivalin Onur Ödülleri bu yıl müzisyen, yazar ve yönetmen Zülfü Livaneli ile Polonyalı besteci Zbigniew Preisner verildi. Zbigniew Preisner ödül konuşmasında, “1970’lerde buralara gelmiştim. O nedenle bu ödül beni çok sevindirdi. Beni yeniden sizlerle buluşturduğu için çok mutluyum. Ben kendimi bu işe adadım. O nedenle bu ödül benim için çok anlamlı. Dürüst kalmak, kendine karşı dürüst olabilmek çok kıymetli, çok önemli bir şey. Dev isimlerle çalışmak, dev yönetmenlerle çalışmak, Kieslowski gibi değerli isimlere müzik yapmak çok önemli. Ve bunların sonunda bu güzel festivallere çağrılmak, konuk olmak da gerçekten harika’’ dedi.

Tony Gatlif'e Kültürlerarası Sanat Başarı Ödülü Festivalin Kültürlerarası Sanat Başarı Ödülü, ırkçılık karşıtı yapıtlarıyla tanınan Cezayir asıllı Roman kökenli Fransız yönetmen Tony Gatlif'e verildi. Gatlif ödül konuşmasında şu ifadeleri kullandı: Ben sizleri bir büyücü olarak görüyorum. Çünkü sinema insana dünyayı anlatır. Sizler dünyayı bu festivalle buraya taşıyorsunuz. Herkese çok teşekkür ederim. Beni burada bu sahnede ağırladığınız için çok teşekkür ederim. Türkleri gerçekten çok seviyorum. İlk filmim için İzmir'e gelmiştim. Tek bir kelime bilmeden hiçbir şey konuşamadan. Ama Türkler bana yardım etti. Bana yol gösterdi. İşte ben buna büyü diyorum. Büyü diyorum çünkü sinema bizi büyülüyor.

Sinemaya ses mühendisi ve yapımcı olarak çok sayıda yapıt kazandıran Necip Sarıcı emek ödülünü aldı. Sarıcı ödül konuşmasında şöyle dedi: “Bu ödülü sinemanın çok büyük keşif olduğunu söyleyerek ‘sinemaya layık olan ehemmiyeti biliniz’ diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk için alıyorum. Sinemaya layık olmaya çalıştım. Binlerce film geçti elimden. İzmir benim ustam oldu. Çırak olarak geldim ve burada da yetmiş beşinci yılımı sizlerle idrak etmiş oluyorum. İzmir ustamdır. Teşekkür ediyorum.’’Yine emek ödülüne layık görülen sinema yazarı Atilla Dorsay ise “Her fırsatta İzmir'e geldim. Ama son iki yıldır bu festival için geliyorum. Bu festivali son derece önemsiyorum. Bu kadar çok filmi göstermenin yanı sıra modern filmler, belgeseller, dramlar, biyografiler ve bu müziği yaratan insanların önemli bir bölümünü aramızda. Çok önemli misafirler var. Bir araya toplamak, bu festivalin çok büyük bir başarısı’’ dedi.

Erden Kıral başkanlığında Biket İlhan, Ebru Şeremetli, İzzet Öz, besteci Güldiyar Tanrıdağlı, oyuncu Selen Uçer ve opera sanatçısı Selva Erdener’den oluşan Jüri şu yapımları ödüllendirme kararı aldı.

En İyi Ses Tasarımı: Erdem Tepegöz’ün 'Gölgeler İçinde' filmi ile Eli Haligua, Fatih Rağbet ve Besteci Greg Dobrowski'

En İyi Özgün Film Şarkısı: Tufan Taştan’ın 'Sen Ben Lenin' filmindeki 'Ahmet Abi' şarkısıyla Barış Diri.

En İyi Özgün Beste: Tayfun Pirselimoğlu’nun 'Kerr' filmindeki özgün müzikle Nikos Kypourgos.

En İyi Erkek Oyuncu: Emre Erdoğdu’nun 'Beni Sevenler Listesi' ile Halil Babür ve Ferit Karol’un 'Kumbara' filmindeki rolüyle Murat Kılıç.

En İyi Kadın Oyuncu: 'Kumbara' daki rolüyle Gülçin Kültür.

Jüri Özel Ödülü: Tayfun Pirselimoğlu.

En İyi Film: 'Sen Ben Lenin'.