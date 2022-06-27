İsimlerin anlamı, gün içerisinde çeşitli nedenlerden dolayı araştırılabilmektedir. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, daha önce hiç duyulmamış bir ismin anlamı da internet üzerinden kolaylıkla öğrenilebilir. Burada bilmeniz gereken nokta şudur, her ismin bir anlamı ve dil kökeni vardır. Semra isminin anlamı ve kökeni de son dönemin popüler arama konularından birisi olarak öne çıkmaktadır.

SEMRA İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Semra ismi de tıpkı diğer isimler gibi farklı bir anlama ve dil kökenine sahiptir. Semra adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Semra isminin anlamı hakkında bilgi sahibi değilseniz, bilgi edinmek için en doğru yerdesiniz.

SEMRA İSMİ NE DEMEK?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Semra ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir;

Kibar. Esmer tenli, koyu saçlı kadın.

SEMRA İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Semra ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Semra ismini koymak caizdir.

SEMRA İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Semra ismini kullanan 119.850 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Semra ismini kullanan 25.437 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Semra ismini kullanan 7.134 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Semra ismini kullanan 7.276 kişi bulunmaktadır.

SEMRA ADININ ÖZELLİKLERİ

Semra ismine sahip olanlar, iş birliği yapmayı sever ve bir işi kendi başına yapmaktansa birileriyle ortaklık kurmayı tercih eder. Ortaya çıkan sorunun kolayca çözülmesi için yollar geliştirir. Sorunları çözerken kuvvet yerine iletişim ile ikna yolunu tercih eder. Hayatlarının neredeyse tüm bölümü heyecan ve tutkular üzerine kuruludur. Bu sebeple özel hayatlarında çok fazla partner bulmakta zorluk çekmezler. Doğru insanı bulduklarında ona yaşamlarının en güzel zamanlarını yaşatırlar.