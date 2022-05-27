Semizotunun faydaları

Sıcak ve ışıklı ortama ihtiyaç duyan semizotu saksıda kolayca yetiştirilebilir. Birçok tarifte malzemeler arasında bulunan semizotu isteğe bağlı olarak pişirilerek veya çiğ olarak tüketilebilir. Kalorisi oldukça düşük olan Semizotunun Müthiş Faydaları tahmin ettiğimizden çok daha fazladır. Sofralarımızda salata, yemek, turşu olarak karşımıza çıkan Semizotu Neye İyi Gelir, Faydaları ve Zararları Neler? yazımızda bulabilirsiniz.

Semizotu Faydaları

Çoklu doymamış yağ asidi türü olan omega-3 bakımından zengindir.

İçinde A, C ve B kompleks vitaminleri vardır.

Kalorisi düşüktür, tüketildiğinde enerji verir.

Demir ve bakır içinde barındırdığı için kırmızı kan hücrelerinin üretilmesine yardımcı olur.

Saçların uzaması için demir ve bakır minerallerine ihtiyaç vardır semizotu tüketildiğinde bu ihtiyaç karşılanır, saçların uzamasına yardımcı olur.

A ve C vitamini bolca barındıran semizotu antioksidan görevi vardır.

Ağız ve akciğer kanseri riskini düşürür.

Otizm, dikkat eksikliği ve hiperaktivite gibi gelişim bozukluklarını azaltır.

Şeker hastalarının da tüketebileceği gibi kan şekerini dengeler.

Alternatif tıpta birçok tarifte yer alan semizotu lapa olarak hazırlanırsa yanıklara ve enfeksiyonlara iyi gelir.

Siğil problemi olanlar kaynatarak suyunu düzenli kullandıklarında siğilleri döker.

Egzama ve cilt problemleri olanlar içinde iyileştirme özelliği vardır.

Semizotu Zararları

Fazla tüketildiğinde böbrek taşı oluşma ihtimalini arttırır.

Bazı kişiler alerjen bünyeye sahiptir, tüketildiğinde alerjik reaksiyon oluşturabilir.

Hassas mideye sahip olanlar için tavsiye edilmez, ishal problemi yaratabilir.

Semizotu Faydaları İbrahim Saraçoğlu

Alternatif tıpta bolca kullanılan semizotu birçok hastalığa şifa olmaktadır. Semizotu Faydaları İbrahim Saraçoğlu tarafından da dile getirilmiştir. Yeşil yapraklı bitkilerde içinde en çok A vitamini bulunan semizotu düzenli tüketildiğinde şifa kaynağıdır.

Semizotu Hangi Hastalığa İyi Gelir?

Yaz aylarının sevilen sebzesi Semizotu Hangi Hastalığa İyi Gelir sorusunu da aklımıza getirir. Semizotu iltihap şikayeti olanlar için şifa olabilir. İçinde bulunan A vitamini bağışıklığı güçlendirir, hastalıklara karşı korur. Diyabeti önlemeye yardımcı olur. Diş eti kanamasını birkaç yaprağı çiğneyerek durdurabilirsiniz. Anemi hastalığı olanlar içinde takviye besinidir.

Semizotu Hamilelikte Faydalı Mı?

Soframızda sıkça gördüğümüz Semizotu Hamilelikte Faydalı Mı? diye merak edilir. Besin değeri açısından oldukça zengin olan semizotu içinde protein, karbonhidrat, yağ, fosfor, kalsiyum, demir, sodyum, potasyum, A, B1, B2, B6 ve C vitamini bulundurur. Bu vitaminler anne ve bebek sağlığı açısından da önemlidir. Tüketildiğinde bu ihtiyacı kolayca karşılayan semizotu fazla tüketilmemesi gerekir.

Semizotu Cilde Faydaları

Cilt sağlığını korumak ve lekeleri gidermek için semizotu kullanılabilir. Semizotunu lapa haline getirerek arı sokması ve yılan gibi iltihaplı hastalıklara iyi gelir. Eğer egzama gibi bir hastalığınız varsa kaynatıp suyunu şikayetçi olduğunuz bölgeye sürerseniz fayda sağlayacaktır. Sivilce problemi olanlar içinde tüketilmesi tavsiye edilir.

Semizotunda Hangi Vitamin Var?

Bağışıklığı güçlendirmek ve hastalıklara karşı şifa olacak semizotu içinde tahminimizden çok vitamin ve mineral vardır. Semizotu besin değeri çok yüksek bir besindir. A vitamini açısından oldukça zengindir. B1, B2, B6 ve C vitamini de bulunur. Aynı zamanda içinde potasyum, kalsiyum, demir, sodyum, fosfor, protein ve karbonhidrat da vardır. Vejetaryen beslenme çeşiti ile beslenmeyi tercih edenler için omega-3 kaynağıdır.