Her gün 1 kase yoğurdun faydaları!

Yoğurt kalorisi düşük bir gıdadır. İçinde vitamin ve mineraller olduğu için uzmanlar tarafından düzenli bir şekilde tüketilmesi tavsiye edilir. İçinde canlı laktik asit olan yoğurt magnezyum,potasyum ve protein kaynağıdır. Her yaştan rahatça tüketilebilen bir besin kaynağıdır. Tüm öğünlerimizde tüketebileceğimiz Her Gün 1 Kase Yoğurdun İnanılmaz Faydaları vardır. Peki, diyetisyenlerin tavsiye ettiği Yoğurt Tüketmek Neye İyi Gelir, Faydaları Neler? bu yazımızda cevaplayacağız.

Yoğurdun Faydaları

Sadece besin olarak değil vücudumuzun bakım maskeleri içinde de kullanılabilir.

Kan basıncını düşürerek kalp sağlığına faydalıdır.

Candida enfeksiyonu önler ve vajinal sistemin pH seviyesini düşürür.

Birçok probiyotiği içinde barındırır. Bu sayede bağışık sistemini güçlendirir.

D vitamini eksikliği osteoporozun (kemik erimesi) en önemli etmenidir, bunu önlemek için her gün 1 kase yoğurt tüketilmesi gerekir.

Yoğurdun içinde protein, kalsiyum, fosfor, B1, B2 ve B12 vitaminleri vardır. Bu vitamine ihtiyaç duyanlar günlük olarak tüketebilirler.

Büyüme ve gelişme çağındakilerin diş ve kemik gelişimi için önemli bir yardımcıdır.

İçinde magenzyum ve potasyum olduğu için kas ve sinir iletimleri için fayda sağlar.

Yoğurdun Zararları

Aşırı tüketime bağlı olarak her şeyde olduğu gibi Yoğurdun Zararları da vardır. Sindirim sistemini olumsuz yönde etkileyebilir ishal ve gaz gibi problemlere yol açabilir. Hazır yoğurtların içine uzun ömürlü olmaları için katkı maddeleri ve koruyucular koyarlar. Bu sebepten dolayı bağırsaktaki bakteriler enfeksiyona yol açabilir.

Yoğurdun Erkeklere Faydası

Yapılan araştırmalara göre yoğurt kasları güçlendirmek için faydalı bir yiyecektir. Protein içeriği sayesinde spor yapanların tercih etmesi gerekir. Her gün 1 kase tüketilen yoğurdun afrodizyak etkisi olduğu söylenilmektedir. Yapılan son araştırmalarda cinsel performans arttırıcı ve menideki sperm sayısı arttırıcı özelliği olduğu iddia edilmektedir.

Yoğurdun Cilde Faydaları

Yoğurt besin olarak tüketildiğinde içindeki vitamin ve mineraller sayesinde vücudumuzdaki toksitmeleri atmaya yardımcı olur bu sayede cildimize zara veren etken ortadan kalkar. Sadece besin olarak değil yüze maske olarakta kullanılabilen Yoğurdun Cilde Faydaları uzun bir liste olabilir. İçindeki laktik asit yüzdeki yorgunluğu alır. Haftada 2-3 kere maske şeklinde kullanılırsa cilde nemlendirici olarak fayda sağlar. Parlak, sağlıklı bir cilde sahip olup yaşlanma etkilerini azaltıcaktır.

Yoğurt Tüketmek Akciğere İyi Gelir Mi?

Her gün 1 Kase Yoğurt Tüketmek Akciğere İyi Gelir Mi? sorusunun cevabına gönül rahatlığıyla ‘iyi gelir’ diyebiliriz. Yapılan araştırmalara göre düzenli yoğurt tüketimi akciğer kanseri riskini %20 düşürüyor.

Düzenli Yoğurt Yemek Sigaranın Zararlarını Azaltır Mı?

Herkesin hayatında bir kez duyduğu öneri sigara içenlerin her gün yoğurt tüketmesidir. Düzenli Yoğurt Yemek Sigaranın Zararlarını Azaltır Mı? bilimsel bir veri yoktur fakat yoğurt tüketmek akciğerleri güçlendireceği için akciğerler sigaranın vermiş olduğu zararlara daha dirençli olacaktır.

Yoğurdun Saça Faydaları

Yoğurdun içindeki laktik asit saçlarımız için faydalıdır. Maske olarak veya günlük tüketimde yoğurt kafa derimizi temizleyip saç köklerinin büyümesine yardımcı olur. Protein saçın sağlı olması için çok önemlidir. İçinde protein barındıran yoğurt saçların güçlü ve parlak olmasını sağlar.