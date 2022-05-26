Alıç sirkesinin faydaları

Elma ve üzüm sirkesi gibi yaygın kullanıma sahip olamayan fakat son dönemde de popülerleşmeye başlayan alış sirkesi antioksidan ve antiseptik özelliğe sahiptir. Alıç Sirkesinin Şifa Dolu Faydaları düşündüğümüzden fazladır. Alıç meyvesi geçmişte İbn-i Sinan reçelerinde bile yer alır. Kalp sağlığından cilt sağlığına kadar pek çok hastalığa iyi gelen alıç meyvesinin sirkesini tanıyacağız. İşte, Alıç Sirkesi Ne İşe Yarar, Faydaları ve Zararları Neler? bu yazımızda tüm sorularınızı bulabileceğiniz yazımız...

Alıç Sirkesi Faydaları

İdrar söktürücü özelliği vardır.

Mideyi rahatlatmaya yardımcı olur.

Grip, soğuk algınlığı gibi enfeksiyonlara karşı vücut direncini arttırır.

Kalp ve damar hastalıklarına karşı koruma sağlar ve kalp ritmini düzenler.

Damarlardaki kan akışını hızlandırmaya yardımcı olur.

İçinde bulundurduğu vitaminlerle vitamin ihtiyacını karşılar.

Uykusuzluk problemi yaşayanlar için tavsiye edilir.

Vücuda dinginlik verir. Stresi azaltır.

Yüksek tansiyonu düşürmeye yardımcı olur.

Kansızlık tedavisinde kullanılır.

Mide parazitlerini gidermeye yardımcı olur.

İnsülin dengesini korur.

Damar sertliğine iyi gelir.

Alıç Sirkesi Zararları

Bünyenizin alerjik bir reaksiyonunu yoksa gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz. Fakat her şeyde olduğu gibi fazla tüketiminde Alıç Sirkesi Zararları da terhlikeli olabilir.

Kalp çarpınıtısı, baş dönmesi, miğde bulantısı, kanlı idrar ve bağırsak problemleri şeklinde şikayetler fazla tüketim sonucu ortaya çıkabilir.

Alıç Sirkesi Ne İşe Yarar?

Alıç Sirkesi içinde A, B1, B2 ve C vitamini ve potasyum, magnezyum vardır. Bu vitaminlere ihtiyaç duyduğumuzda alıç sirkesi tüketmemiz faydalı olacaktır. Şeker, kolestrol, hiper tansiyon gibi hastalıkları iyileştirmede önemli bir rol oynar. Metabolizmayı hızlandırdığı için kilo vermede yardımcı olur. Böbrek kumu dökme ve idrar söktürücü faydaları arasındadır. Sadece hastalıklara şifa olmakla kalmaz stresimizide azalatma özelliği vardır.

Alıç Sirkesi Hangi Hastalıklara İyi Gelir?

Kalp çarpıntısını önler.

Ciltte oluşan lekeleri iyileştirir.

Yüksek tansiyonun düşmesine yardımcı olur.

Vücutta biriken toksitlerin atılmasına yardımcı olur.

Doğal cilt temzileyici olarak kullanılırsa antiseptik özelliği sayesinde sicilcelerin iyileşmesini sağlar.

Böbrek kumu dökmede yardımcı olur.

Şeker hastalarının insülin direnci dengesini korur.

Kalp yetmezliği hastalarına olumlu etkileri vardır.

İçinde bulunan vitaminler sayesinde vitamin eksikliğinin giderilmesinede yardımcı olur.

Alıç Sirkesi Cinselliğe Faydalı Mı?

Alıç sirkesinin çok bilinmeyen bir diğer özelliği tüketildiğinde cinsal ilişkide performans arttırır. Uzun süre ve derin orgazm yaşatır.

Alıç Sirkesinin Cilde Faydaları

Antiseptik madde olarak kullanabileceğimiz Alıç Sirkesinin Cilde Faydaları çok fazladır. Doğal bir antiseptik olmasından dolayı cildin bakterilerden temizlenmesini sağlar. Cilt tonunu eşitlemeye yardımcı olur. Sivilce şikayeti olanlar için iyi bir temizleme ürünü olarak kullanılabilir. Su ile seyreltip cilde uygulanmalıdır.

Alıç Sirkesinin Kalbe Faydaları

Alıç sirkesinin kan dolaşımı hızlandırma özelliği vardır. Kalp hastaları tedavilerine ek olarak tükettiklerinde; damarların gelişlemesine, kalp kaslarının güçlenmesine fayda sağlar. Alıç Sirkesinin Kalbe Faydaları içinde ritim bozukluğu ve kalp çarpıntısı şikayetlerini azaltma özelliği vardır. Kalp krizi riskini düşürür. Kronik kalp yetmezliği hastalarınada olumlu etkileri vardır.