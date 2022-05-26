Ihlamurun Sağlığa Faydaları

Belki de toplum arasında en sevilen bitki çaylarının başında gelen ıhlamur bitkisi ülkemizde çoğunlukla Karadeniz, Ege, Marmara Bölgesi ve Antalya çevresinde yetişse de her bölgede ya da her aktarda ıhlamur bulmak mümkün. Mis gibi kokusuyla özellikle kırsal alanlarda yetiştiği bölgeyi benzersiz bir havayla dolduran ıhlamurun nelere iyi geldiğine inanamayacaksınız. Gelin Ihlamurun Faydaları ve Zararları konusunu birlikte inceleyelim...

Ihlamur Neye İyi Gelir?

Elbette bu soruya karşılık çoğumuzun aklına hemen 'soğuk algınlığına' cevabı gelecektir ancak Ihlamurun Faydaları bununla sınırlı değil. Ihlamurun Faydaları İbrahim Saraçoğlu tarafından da sıklıkla anlatılmaktadır çünkü aslında bir yandan da doğal bir sakinleştirici görevi görmektedir.

İşte maddelerle Ihlamurun Yararları:

Yukarıda da söylediğimiz gibi ıhlamur doğal bir sakinleştiricidir bu yüzden yoğun stresli dönemlerde tüketeceğiniz ıhlamur çayı, vücudunuzun ve zihninizin rahatlamasına yardım eder.

Hemen söylemeliyiz ki Ihlamurun Cilde Faydası da azımsanacak gibi değildir. Özellikle cildinizde stresten kaynaklanan akne, sedef gibi cilt hastalıkları bulunuyorsa ıhlamur bunların tedavisini destekleyebilir.

Gelelim ıhlamura bu ününü kazandıran hastalıklara yani solunum yollarına ait enfeksiyonlara... Gribal enfeksiyonlarda boğaz akıntısının yumuşatılmasına yardım eder ıhlamur bal ile birlikte yendiği zaman boğazda oluşan batma ve tıkanma gibi sorunların hafiflemesine yardım eder.

Ve elbette her soğuk algınlığının korkulu rüyası öksürük... Ihlamur öksürüğün azaltılmasında yardım eder.

Bunların dışında ıhlamurun hazımsızlık, şişkinlik ve kabızlık gibi şikayetlere de iyi geldiğini bilinmektedir.

Eğer bağırsak hareketleriyle ilgili dertleriniz varsa size yine ıhlamur çare olacak çünkü ıhlamur çayı, bağırsak hareketlerinin düzenlenmesinde etkilidir.

Eğer ıhlamur çayınıza biraz limon sıkacak olursanız bu da bağışıklık sisteminizin güçlenmesine yardım edecektir.

Ihlamur aynı zamanda strese bağlık uykusuzluk probleminin giderilmesine de yardım eder.

Toksinlerden arınmak ve özellikle şişkinlik gibi şikayetlerden kurtulmak için ıhlamur çayı içebilirsiniz. Ihlamur çayı ödem atmanıza yardım edeceği için daha fazla idrara çıkmanıza ve dolayısıyla da rahatlamanıza yardım eder.

Aynı zamanda ıhlamuru cilt bakımında da kullanabilirsiniz. Ihlamur, cilt yüzeyinde oluşan leke ve kırışıkların tedavisinde de olumlu etki göstermektedir.

Demleyip soğumaya bıraktığınız ıhlamur çayını bir pamuk yardımıyla masaj yaparak cildinize uygulayabilirsiniz.

Ihlamur Çayı Nasıl Yapılır?

Ihlamur çayını hazırlamak oldukça kolaydır çünkü bir miktar ıhlamurun üzerine dökeceğiniz kaynar su ile ıhlamur demleyebilirsiniz. 10-15 dakika beklendiğinde ıhlamur çayı hazırlanmış olur.

Ihlamurun Zararları Nedir?

Faydalarını madde madde sıraladığımız ıhlamurun zararlarından da bahsetmemiz gerekir. Ihlamurun bilinen çok belirgin zararları bulunmasa da Ihlamur Tansiyona Etkisinden bahsetmemiz gerekir.

Düşük tansiyon problemi yaşayan hastaların bu tür bitki çaylarını mümkün olduğunca az tüketmesi önerilir çünkü çok nadir olsa da bazen ıhlamurun bu bünyelerde alerjik reaksiyonlar meydana getirmesi mümkün olabilir. Eğer doğru ölçüde ve doğru sıklıkta içerseniz genel olarak bir zarardan bahsedilmez.