Semincek, İstanbullu hayranlarıyla buluştu: Hep çok çalıştım

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Semincek, Volkswagen Arena'da sevenleriyle buluştu. Konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen şarkıcı, "Bu konser için kalabalık bir ekiple çok sıkı çalıştım. O yüzden çok heyecanlıyım" dedi.

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen bir ödül töreninde iki ödüle layık görülen Semincek, "2023 sizin yılınız oldu diyebilir miyiz?" sorusuna "En iyi çıkış yapan sanatçı ödülünü aldığıma göre benim yılım olmuş diyebilirim ama bu yoğun bir çalışmanın getirisiydi. Yıl fark etmeksizin hep çok çalıştım ve yine çalışacağım" yanıtını verdi.

Toplam 39 kişiden oluşan bir ekiple sahne alan Semicenk, konsere 'Düşer Aklıma' şarkısıyla başladı.

Geçtiğimiz haftalarda çıkan 'Karışık Kaset' isimli arabesk albümünde yer alan şarkıları ilk kez canlı seslendiren Semincek, konser esnasında seyirciler arasında fenalaşan birini gördü. Konseri durdurup seyirciye verilmek üzere sahneden su uzatan şarkıcı, sağlık ekiplerini alana yönlendirdi.