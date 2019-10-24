24 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, geçtiğimiz günlerde bir kaza sonucu hayatını kaybeden oğlu Turan İlteber Yalçın için, "Yüce Rabbimden; çoluk çocuk sahibi hiçbir Müslüman’a, hiçbir siyaset erbabına, hiçbir vatandaşımıza, hiçbir Ülküdaşıma evlat acısı tattırmamasını, tahammülü zor ve böylesine ağır bir imtihanla hiç kimseyi sınamamasını bütün kalbimle niyaz ediyorum" dedi.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın oğlu Turan İlteber Yalçın, Ankara Kalesi'nde kayalıklardan düşerek hayatını kaybetmişti. Yalçın, taziye dileklerini iletenlere teşekkür mesajı yayınladı.
"Acımız çok büyük lakin rıza, tevekkül ve inkıyadımız kuvvetlidir" diyen Yalçın, "Oğlum Turan İlteber’in vefatı dolayısıyla aziz milletimizin bütün bu yüksek beşeri değerlerle mücehhez fertleri tarafından gösterilen tesanüt, beni ve kederli ailemi ziyadesiyle duygulandırmış ve onurlandırmıştır" ifadelerini kullandı.
Yalçın mesajında, "Gündelik hayatta insanı meşgul eden siyasi ve kişisel mücadelelerin, kavga ve çekişmelerin yerini, ölüm gibi insanı uyaran ilahî ikaz karşısındaki teslimiyet ve rıza almıştır. Küskünlüklerin, dargınlıkların ve husumetin yerini; hoşgörü, itidal ve kalplerdeki yumuşama doldurmuştur. Zira her ölüm, insanoğlu için ayrı birer ibret levhasıdır" dedi.
Cenazeye katılanlara ve taziyelerini iletenlere teşekkür dileklerini ileten Yalçın "Yüce Rabbimden; çoluk çocuk sahibi hiçbir Müslüman’a, hiçbir siyaset erbabına, hiçbir vatandaşımıza, hiçbir Ülküdaşıma evlat acısı tattırmamasını, tahammülü zor ve böylesine ağır bir imtihanla hiç kimseyi sınamamasını bütün kalbimle niyaz ediyorum" dedi.
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