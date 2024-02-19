Semih Kılıçsoy, Süper Lig'de 8. golünü attı

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Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Beşiktaş, sahasında Konyaspor’u 2-0 mağlup etti. Siyah-beyazlıların golleri 49. dakikada genç futbolcu Semih Kılıçsoy ve 71. dakikada Cenk Tosun’dan geldi. Semih, attığı bu golle ligdeki gol sayısını 8’e yükseltti.

Bu sezon Süper Lig’de 13 müsabakaya çıkan 18 yaşındaki oyuncu, Trabzonspor ve Rizespor ağlarını 2’şer, Hatayspor, Kasımpaşa, Fatih Karagümrük ve Konyaspor filelerini 1’er kez sarstı. Semih Kılıçsoy’un, UEFA Avrupa Konferans Ligi elemelerinde de 1 golü bulunuyor.

"TAKIMIN KAZANMASI DAHA ÖNEMLİ" Mücadelenin ardından yayıncı kuluşa konuşan genç yıldız, "Kazandığımız için çok mutluyum. Takımıma 1 golle katkı sağladım. Galibiyet serisi başlatmak istiyoruz." dedi. Süper Lig'de kendisine gol hedefi koyup koymadığı da sorulan Semih, "Açıkçası hedef koymuyorum, maç maç bakıyorum. Atıyorum ama takımın kazanması daha önemli." ifadelerini kullandı.