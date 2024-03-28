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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Semih Kılıçsoy parlıyor! - Beşiktaş Haberleri

        Semih Kılıçsoy parlıyor!

        A Milli Takım'dan Ümit Milli Takım'a gönderilmesi tartışma konusu olan Beşiktaşlı Semih Kılıçsoy, milli forma ile verdiği katkı dikkat çekiyor. Genç Milli Takımlar formasıyla 29 maça çıkan Semih 23 gol ve 7 asistle oynadı...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 28.03.2024 - 12:33 Güncelleme: 28.03.2024 - 12:33
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        Semih Kılıçsoy parlıyor!
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        Beşiktaş'ta gösterdiği performansla dikkat çeken başarılı golcü Semih Kılıçsoy, parlamaya devam ediyor. 18 yaşındaki başarılı oyuncu, A Milli Takım'ın Macaristan ve Avusturya ile oynayacağı hazırlık maçları için kadroya çağırılmış, sonrasında ise Ümit Milli Takım'a gönderilmişti.

        Hiçbir taktik idmanda yer almadığı için üzülen Semih, oyununa konsantre olarak Ümit Milli Takım formasıyla çıktığı iki maçta da katkı sağladı. Önce hazırlık maçında Gürcistan ağlarını havalandıran Kılıçsoy, eleme grubu lideri İtalya'ya karşı 90+1'de sahne alarak beraberliği getirdi.

        17 MAÇTA 9 GOL ATTI

        U14'ten U21'e kadar genç milli takımlar formasını toplamda 29 kez giyen Semih Kılıçsoy 23 gol atmayı başarırken, tam 7 kez de asist yaptı ve toplamda 30 gole katkı verdi.

        Genç futbolcu, Trendyol Süper Lig'de ise Beşiktaş formasıyla 17 maça çıktı ve 9 kez fileleri havalandırdı, 1 kez asist yaptı. Genç oyuncunun EURO 2024'te A Milli Takım'ın kadrosunda olması bekleniyor.

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