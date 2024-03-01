Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        72
        Fenerbahçe
        FB
        70
        Trabzonspor
        TS
        46
        Beşiktaş
        BJK
        46
        Kasımpaşa
        KSM
        39
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        37
        Rams Başakşehir
        İBFK
        36
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        36
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        35
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        35
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        33
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        32
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        30
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        29
        MKE Ankaragücü
        MKE
        29
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        29
        Gaziantep FK
        GFK
        28
        Tümosan Konyaspor
        KON
        28
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        26
        İstanbulspor
        İST
        12
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Semih atıyor, Beşiktaş kazanıyor - Beşiktaş Haberleri

        Semih atıyor, Beşiktaş kazanıyor

        Süper Lig'de oynadığı son 10 maçta 9 gol kaydeden ve takımının en golcü oyuncusu konumuna bulunan Beşiktaş'ın 18 yaşındaki futbolcusu Semih Kılıçsoy, Galatasaray karşısında da takımının en büyük kozu olacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 13:03 Güncelleme: 01.03.2024 - 13:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Semih atıyor, Beşiktaş kazanıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Beşiktaş'ın, derbideki silahı genç forvet Semih Kılıçsoy, olacak.

        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında 3 Mart Pazar günü Galatasaray’ı ağırlayacak. Geride kalan 27 maçta 14 galibiyet, 4 beraberlik, 9 mağlubiyet sonucu 46 puanla dördüncü basamakta yer alan siyah-beyazlılar, sarı-kırmızılıların 26 puan gerisinde yer alıyor.

        Şampiyonluktan oldukça uzaklaşan ve rotayı Türkiye Kupası’na çeviren Kartal, derbi zaferiyle hem taraftarını mutlu etmek hem de ligde elde ettiği 4 maçlık yenilmezlik serisini sürdürmenin peşinde.

        SANTOS'UN KOZU SEMİH KILIÇSOY

        REKLAM

        Siyah-beyazlı takımın Portekizli çalıştırıcısı Fernando Santos’un, Galatasaray karşısındaki en büyük kozu genç futbolcu Semih Kılıçsoy olacak. Bu sezon ligde 14 müsabakada görev alan ve son 10 maçta ise 9 gol, 1 asist kaydeden Semih, pazar günü de ileri uçta sarı-kırmızılı ağları sarsmak için mücadele edecek.

        Süper Lig’de takımının en skorer futbolcusu konumunda bulunan 18 yaşındaki oyuncu, Çaykur Rizespor ve Trabzonspor filelerine 2 gol gönderirken, Hatayspor, Kasımpaşa, Karagümrük, Konyaspor ve İstanbulspor maçlarında da 1’er kez gol sevinci yaşadı.

        SEMİH ATIYOR, BEŞİKTAŞ KAZANIYOR

        Beşiktaş, Semih Kılıçsoy’un gol sevinci yaşadığı 7 karşılaşmasının 6’sından galip ayrılırken, sadece Kasımpaşa’ya 3-1 kaybetti. Ayrıca söz konusu 6 müsabakanın 5’inde de ilk goller genç futbolcudan geldi.

        Hatayspor, Karagümrük, Trabzonspor, Konyaspor ve İstanbul maçlarının ilk gollerini atan Semih, siyah-beyazlıların 4-0 kazandığı Rizespor mücadelesinde takımının ikinci ve üçüncü gollerine adını yazdırmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Antalya'da selin vurduğu ilçeler afet bölgesi ilan edildi
        Antalya'da selin vurduğu ilçeler afet bölgesi ilan edildi
        Ölü bile olsa dokunmayın! Ciddi lezyon ve yanıklar oluşabilir!
        Ölü bile olsa dokunmayın! Ciddi lezyon ve yanıklar oluşabilir!
        Habertürk yazarları seçimin nabzını tutuyor
        Habertürk yazarları seçimin nabzını tutuyor
        10 belli, 11. kim olacak?
        10 belli, 11. kim olacak?
        Emekliye milli gelir zammı
        Emekliye milli gelir zammı
        Hastaneye kaldırıldı; "Yürümem yasaklandı"
        Hastaneye kaldırıldı; "Yürümem yasaklandı"
        Prof. Dr. Görür'den, 1 hat ve 5 kente deprem uyarısı!
        Prof. Dr. Görür'den, 1 hat ve 5 kente deprem uyarısı!
        Öğretmene, 2 öğrenciye cinsel istismardan dava açıldı!
        Öğretmene, 2 öğrenciye cinsel istismardan dava açıldı!
        Kerem Aktürkoğlu, trafikte tartışma yaşadı
        Kerem Aktürkoğlu, trafikte tartışma yaşadı
        Şakaya ölüm tehdidi
        Şakaya ölüm tehdidi
        Şampiyon, 20 yaşındaydı... Milli karateciyi kaybettik!
        Şampiyon, 20 yaşındaydı... Milli karateciyi kaybettik!
        Eski ABD'li diplomat casus çıktı
        Eski ABD'li diplomat casus çıktı
        Yaren Leylek 13. yılda da Adem Amca'nın kayığına kondu
        Yaren Leylek 13. yılda da Adem Amca'nın kayığına kondu
        Yazarlar ne dedi?
        Yazarlar ne dedi?
        Evlilik açıklaması
        Evlilik açıklaması
        Silahla alıkoydular! Paralarını aldılar! Umut tacirlerine rekor ceza!
        Silahla alıkoydular! Paralarını aldılar! Umut tacirlerine rekor ceza!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Girişim yatırımlarında 'tohum' dönemi
        Girişim yatırımlarında 'tohum' dönemi
        Polis merkezine pompalı tüfekle ateş açıldı!
        Polis merkezine pompalı tüfekle ateş açıldı!
        Seçim sonrası borsa düşecek mi?
        Seçim sonrası borsa düşecek mi?
        Habertürk Anasayfa