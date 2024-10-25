Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Semanur Arslan Ankara'da 43. kattan düşerek ölmüştü | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Ankara'da 43. kattan düşerek ölmüştü!

        Ankara'da, 43 katlı gökdelenin en üst kadından düşerek hayatını kaybeden 27 yaşındaki Semanur Arslan'ın ailesi, genç kadının intihara meyilli birisi olmadığını belirterek, olayın cinayet olduğunu ileri sürdü. İşte şüphelilerin şoke eden iddiaları...

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 08:04 Güncelleme: 25.10.2024 - 10:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ankara'da 43. kattan düşerek ölmüştü!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ankara'da tüyler ürperten olay, 20 Ekim akşamı Çankaya ilçesi Konutkent Mahallesi'ndeki bir gökdelende meydana geldi.

        Alınan bilgilere göre, binicilik eğitmenliği yapan 27 yaşındaki Semanur Arslan (27), arkadaşları Ferhat D. (43) ile Ezgi Ö.’nün (31) bulunduğu eve gitti.

        43. KATTAN DÜŞTÜĞÜ BELİRLENDİ

        İHA'da yer alan habere göre ilerleyen saatlerde yerde bir kadın cesedi gören vatandaşlar, polis ekiplerine ihbarda bulundu.

        Semanur Arslan, 27 yaşındaydı.
        Semanur Arslan, 27 yaşındaydı.

        Olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan incelemede ölen kişinin Semanur Aslan olduğu ve 43’üncü kattan düştüğü tespit edildi.

        AİLESİ "İNTİHAR SÜSÜ VERİLMİŞ CİNAYET" DEDİ

        Olayla ilgili ifadesi alınan Ferhat D’nin Arslan’ı tanımadığını, olay sırasında başka odada olduklarını ve dışarı çıktıklarında ise Arslan’ı göremediklerini söylediği öğrenildi. Ezgi Ö.’nün ise ifadesinde, Arslan’ın erkek arkadaşı ile problemleri olduğunu ve sürekli ağladığını iddia ettiği öğrenildi. Ölen genç kadının ailesi, olayın intihar süsü verilmiş cinayet olduğunu ileri sürdü. Olayın bir an önce çözülmesini isteyen aile, sorumluların en ağır cezayla yargılanmasını istedi.

        "KIZIMI TANIMIYORLARSA NASIL EVE ALIYORLAR"

        Ferhat D., ifadesinde Semanur Arslan'ı tanımadığını söyledi.
        Ferhat D., ifadesinde Semanur Arslan'ı tanımadığını söyledi.

        Arslan’ın gözü yaşlı annesi Elif Karaca, kızının asla intihar etmeyeceğini belirterek, “O gün çok mutluydu. Kapadokya’ya gideceğini söylemişti. Asla intihar edecek birisi değildi. Öldüğü evde yaşayan kadını görünce tepki göstermiştim. O da bana kendisiyle çok fazla görüşmediğini söylemişti. Ben çocuğumu başka yerde sanırken, o kadının evine götürmüşler. Ertesi gün vefat ettiğini öğrendim. Kızım neden oradaydı bilmiyorum. Ankara’da olduğunu bile bilmiyordum. Hiçbir tahminim yok. O evde yaşayanları da tanımıyorum. Şüphelendiğim bir şey de yok. Benim kızım intihar etmez. Hayat dolu birisiydi, çok güzeldi. Temiz kalpliydi. En son konuşmamızda bizleri çok sevdiğini, ailenin ne demek olduğunu bildiğini söyledi. Son gördüğümde her zamanki gibi neşeliydi. Hiçbir açıklama yapmıyorlar, hiçbir şey bilmiyorum. Verilen ifadeler çelişkili, birbirini tutmuyor. Kızım asla intihar edecek biri değildi. Hayalleri vardı, ‘Sana çok güzel bir aile kuracağım annecim merak etme’ dedi. Ailesine çok düşkündü. Ne olur bu olayın üstü kapanmasın. Neyse olay ortaya çıksın. Dayanamıyorum, çıldırmak üzereyim. Kızımı tanımadıklarını söylemişler, tanımadıkları insanı nasıl evlerine alıyor ki. Ben çocuğumu istiyorum, onsuz yapamıyorum” dedi.

        "ABLAM, TAKSİ ÇAĞIRDIKTAN SONRA ÖLÜYOR"

        Ezgi Ö., ifadesinde, Semanur Arslan'ın sürekli ağladığını iddia etti.
        Ezgi Ö., ifadesinde, Semanur Arslan'ın sürekli ağladığını iddia etti.

        Arslan’ın kardeşi Serhat Arslan ise, ablasının neşeli ve enerji dolu birisi olduğunu söyleyerek, şöyle konuştu: “Ablamın öldüğü evdeki o iki kişinin ifadeleri birbirleriyle çelişiyor. Ablam taksi çağırdıktan çok kısa bir süre sonra ölmüş. İntihar edecek hiç kimse taksi çağırmaz. Ablamın telefonu şifreliydi. Telefonuyla uğraşılmış. Bu olay kesinlikle intihar değil. Çok hayat dolu bir insandı ablam ve hayatında her şey yolundaydı.

        "ERKEK ARKADAŞI YA DA İLİŞKİSİ YOKTU"

        İntihar etmesine neden olacak bir erkek arkadaşı veya ilişkisi de yoktu. Güçlü bir kadındı. İntihar etmesine imkan yok. Şüphelilerin ikisi de ablamı tanıyordu ve sosyal medyadan takip ediyordu. Serbest bırakıldıkları an hesaplarını kapatmışlar. Ablamı tanımamaları söz konusu değil. Ablam bana ikisini bir araya getireceğini söylemişti. Muhtemelen o kadınla oğlanı sevgili yapmak için o eve gidildi. Yalan söylüyorlar.

        "ABLAMI TEHDİT EDEN KİŞİLER VARDI"

        Ablam alkol bile kullanmıyordu. Psikolojik olarak intihar edecek birisi değildi. Duyan herkes yardıma gelirse bu olay çözülür. Ablamın sesinin duyulması gerekiyor. Kanı yerde kalmasın. Saatlerce kanını temizlemek için uğraştılar. Bu işin arkasında başka şeyler var. Neden öldüğüne dair bir tahminim yok ama ablamı tehdit eden kişiler vardı.”

        ÖNERİLEN VİDEO
        #ankara
        #Semanur Arslan
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye'de şiddet! Neden artıyor, nasıl çözülür?
        Türkiye'de şiddet! Neden artıyor, nasıl çözülür?
        Kahraman Muhammet, arkadaşını kurtardı!
        Kahraman Muhammet, arkadaşını kurtardı!
        Volkan değil orman yangını!
        Volkan değil orman yangını!
        "Sezonun en iyi maçı"
        "Sezonun en iyi maçı"
        "Avrupa Ligi'ne tutundu"
        "Avrupa Ligi'ne tutundu"
        Geleceği tahmin mi ettiler?
        Geleceği tahmin mi ettiler?
        Metin Feyzioğlu, Çek Cumhuriyeti'ne atandı
        Metin Feyzioğlu, Çek Cumhuriyeti'ne atandı
        Bir kez daha uluslararası yapımda
        Bir kez daha uluslararası yapımda
        Ketozis ve keto gribine dikkat!
        Ketozis ve keto gribine dikkat!
        Trump: Başkan olursam 2 saniyede kovacağım
        Trump: Başkan olursam 2 saniyede kovacağım
        Ümraniye’deki ortaokulda bıçaklı öğrenci
        Ümraniye’deki ortaokulda bıçaklı öğrenci
        Notre Dame Katedrali'ne giriş ücreti talebi
        Notre Dame Katedrali'ne giriş ücreti talebi
        Konser gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışladı
        Konser gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışladı
        Engelli bakım merkezinde 9 yaşındaki çocuğu şiddet mi öldürdü?
        Engelli bakım merkezinde 9 yaşındaki çocuğu şiddet mi öldürdü?
        Prim arttı yurt dışı borçlanma azaldı
        Prim arttı yurt dışı borçlanma azaldı
        "Gallant ve Halevi İran'a saldırı planını onayladı"
        "Gallant ve Halevi İran'a saldırı planını onayladı"
        İstanbul'daki taksicilerden teröre karşı konvoy
        İstanbul'daki taksicilerden teröre karşı konvoy
        Karadeniz'de yağmur var, sıcaklıklar mevsim normalinde
        Karadeniz'de yağmur var, sıcaklıklar mevsim normalinde
        Karahan'dan asgari ücret mesajı
        Karahan'dan asgari ücret mesajı
        Tofaş'a 'Rekabet' reddi!
        Tofaş'a 'Rekabet' reddi!
        Habertürk Anasayfa