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        Haberler Magazin Sema Şimşek'ten 'zina' yanıtı - Magazin haberleri

        Sema Şimşek'ten 'zina' yanıtı

        Sevgilisiyle denizde romantik anlar yaşarken görüntülenen Sema Şimşek, sosyal medyada kendisine, "Zina yapıyorsun" diyen kişiye tepki gösterdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.08.2024 - 17:36 Güncelleme: 22.08.2024 - 17:36
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          Sema Şimşek önceki gün 5 yıldır aşk yaşadığı Erdoğan Erdal ile Çeşme'de görüntülenmişti. Çift, denizde romantik anlar yaşamıştı.

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          Bir sosyal medya kullanıcısı Sema Şimşek ile ilgili, "Şu anda iki yaşlı insan çıkıyor. Bunu söylediğim için üzgünüm yaşlısın ve uzun süredir birliktesiniz. Evlenseniz daha iyi olur. Evli değilsin ama zaten aynı evde yaşıyorsun ve aynı yatakta uyuyorsun. Her gün zina yapmaktansa evlenmek daha iyidir. Evde karı-koca gibi davranıyorsunuz. Zina büyük bir günahtır Sema Hanım. Bu sınırı bildiğinize eminim" ifadelerini kullandı.

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          Sema Şimşek ise; "Peki bu sizi neden ilgilendiriyor? Evliliği hiç düşünmüyorum" yanıtını verdi.

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