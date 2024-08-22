Sema Şimşek'ten 'zina' yanıtı

Bir sosyal medya kullanıcısı Sema Şimşek ile ilgili, "Şu anda iki yaşlı insan çıkıyor. Bunu söylediğim için üzgünüm yaşlısın ve uzun süredir birliktesiniz. Evlenseniz daha iyi olur. Evli değilsin ama zaten aynı evde yaşıyorsun ve aynı yatakta uyuyorsun. Her gün zina yapmaktansa evlenmek daha iyidir. Evde karı-koca gibi davranıyorsunuz. Zina büyük bir günahtır Sema Hanım. Bu sınırı bildiğinize eminim" ifadelerini kullandı.