Sema Şimşek ile Burak Hakkı'nın oğlu Rüzgar 16'ncı yaşına girdi
Sema Şimşek'in Burak Hakkı ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Rüzgar, 16'ncı yaşına bastı. Oğlunu dünyaya getirdikten sonra hastane odasında çektirdiği fotoğrafları yayımlayan Şimşek, "İyi ki ama iyi ki beni seçtin. Hoş geldin 16, hoş geldin kalbimin en ferah yeri" ifadelerini kullandı
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2001 - 2012 arasında evli olan Sema Şimşek ile Burak Hakkı'nın oğlu Rüzgar, 16'ncı yaşına girdi.
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Rüzgar'ın yeni yaşına özel sosyal medyadan paylaşımlarda bulunan Sema Şimşek, oğlunu dünyaya getirdikten sonra hastane odasında çektirdiği fotoğrafları yayımladı.
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"İYİ Kİ BENİ SEÇTİN"
Sema Şimşek, oğlu Rüzgar'a; "İyi ki ama iyi ki beni seçtin. Hoş geldin 16, hoş geldin kalbimin en ferah yeri. Sevincim, mutluluğum, kaygım, korkularım hoş geldin. Hepsi kabulüm sen sağlıklı olduğun sürece... Seni o koca aklının alamayacağı kadar çok seviyorum. İyi ki varsın, iyi ki doğdun" sözleriyle seslendi.
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"HEP MUTLU OL"
Burak Hakkı da oğlunun doğum gününü; "Hep Mutlu ol. Nice mutlu yıllara" sözleriyle kutladı.