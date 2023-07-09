Selülit kabusuna son! Hayalinizdeki pürüzsüzlüğe kavuşmak çok kolay! İşte selüliti azaltmaya yardımcı olabilecek 9 yiyecek

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Aşırı kilolu (vücut kitle indeksi veya BMI 25 veya üzeri) veya klinik olarak obezite teşhisi konan (BMI 30 veya üzeri olarak tanımlanır) yetişkinlerin yüzde 73,6'sı bu çukurlaşmaya sahiptir. Bu sinir bozucu yağ çukurları, etrafta dolaşmaya eğilimli fazla kiloların varlığını vurguluyor gibi görünüyor.

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Herkesin toplam vücut ağırlığımızın yaklaşık yüzde 10-25'ini oluşturan yağ veya "adipoz doku" vardır. Vücuttaki toplam yağ dokusu miktarı doğal olarak cinsiyete, yaşa, genetiğe ve diğer faktörlere bağlı olarak değişir. Selülit ise aslında yağ değildir; yağı cilde bağlayan kollajen lifleri gerildiğinde, parçalandığında veya çekildiğinde yağ depolanmasına verilen normal fizyolojik tepkidir ve böylece yağ hücrelerinin veya "adipositlerin" dışarı çıkmasına izin verir.

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METABOLİZMAYI EN ÜST DÜZEYE ÇIKARAN YİYECEKLER Günümüzde kozmetik pazarlama sektörü, selüliti azalttığını veya tedavi ettiğini iddia eden ancak etkinliklerine dair çok az kanıt bulunan takviyeler, losyonlar ve diğer cilt uygulamalarıyla doludur. Bu ürünler cildin en dış katmanını geçici olarak sıkılaştırabilir, ancak altta yatan sorunu çözmek için çok az şey yapar. Bunun yerine, kilo kontrolü, sağlıklı beslenme, hidrasyon ve yeterli fiziksel aktivite gibi sağlıklı davranışlara odaklanmak, uzun vadede selülit varlığını kontrol etmede daha fazla destek sağlıyor.

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Selüliti en aza indirgemek için kazanan bir strateji, vücut yağını kaybetmenin ve kas kütlesini artırmanın yollarını belirlemektir. Ekstra ağırlık selüliti daha görünür hale getirebilir. Bu muhtemelen, diyetinizde kontrollü porsiyonlar, daha az eklenen yağlar veya daha az eklenen şekerler gibi yaşam tarzınızda mantıklı olan yerlerde bir kalori açığı yaratmaya odaklanma anlamına gelir. Ayrıca, egzersiz rutininizi fazladan bir günlük kardiyovasküler aktivite veya direnç eğitimi içerecek şekilde yükseltmek anlamına da gelebilir. İşte selüliti azaltmaya yardımcı olabilecek 9 yiyecek…

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Avokado Avokado, diğer birçok üründen daha yoğun kalorili olmasına rağmen, kilo kaybını teşvik etmeye yardımcı olabilir. Nutrients dergisindeki bu yayına göre, düzenli olarak avokado da dahil olmak üzere meyve ve sebze tüketen kadınlar, bu yiyecekleri yemeyenlere göre dört yıllık bir süre içinde daha fazla kilo verdi.

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Armut Armut, süpermarketteki en lifli meyvelerden biridir. Orta boy meyve başına yaklaşık 6 gram lifle gelen bu yiyecek, atıştırma veya yemek saatine girerse muhtemelen daha azıyla tatmin olur ve böylece başka yerlerdeki daha büyük porsiyonları dengelersiniz. Bir salata için doğramayı, fıstık ezmesine batırmayı veya bir sonraki yulaf ezmenize karıştırmayı düşünün.

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Kale teresi Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics'te 2014 yılında yapılan bir kesitsel çalışmada, karalahana gibi nişastalı olmayan koyu yapraklı yeşilliklerin yanı sıra koyu turuncu veya sarı sebzelerin düzenli tüketicilerinin iç organlarındaki yağın, tüketmeyenlere göre daha düşük olduğu bulundu.

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Mantar Mantarlar bitkiler aleminin etidir. Bulundukları her yerde zengin ve lezzetli bir tat uyandıran mantarlar hem lezzet hem de besleyiciliği artırmak için tavuk veya sığır eti ile harmanlandıkları etli yemeklerin içinde yer alıyor. Bu, bir sonraki burger köftenizin veya Bolognese sosunuzun kalorisini istenen kalori limitleri içindeyken azaltmak için basit bir hiledir.

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Mercimek Mercimek ve siyah fasulye, nohut veya barbunya fasulyesi gibi diğer "bakliyatlar" (yenilebilir baklagil tohumları) mükemmel lif kaynaklarıdır. American Journal of Clinical Nutrition'daki bu sistematik incelemede araştırılan, düzenli olarak tüketen insanlar için mütevazı bir kilo kaybı oluşturdukları da bulundu.

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Muz Muz, genellikle, sodyum ile ters bir ilişkiye sahip olduğu için şişmenin kontrolü ile ilişkili bir mineral olan potasyum kaynağı olarak kabul edilir. Diyette yüksek miktarda tuz alımından kaynaklanan sıvı tutulumu, selülit görünümünü artırabilen şişmeye neden olabilir.

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Su Her ne kadar bir yiyecek değil, bir içecek olsa da su veya seltzers, zenginleştirilmiş su içecekleri veya meyveli sular gibi düşük kalorili herhangi bir versiyonu sadece hidrasyonu korumanıza yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda onu içmek selülitten kaçınmanıza da yardımcı olur. Kadınlar için günde 11,5 bardak, erkekler için günde 15,5 bardak toplam su içmeyi hedefleyin.

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Tatlı patates Nişastalı bir sebze arıyorsanız, A vitamini içeriği de dahil olmak üzere en güçlü sağlık faydalarından bazılarını sağlayan tatlı patates mükemmel bir seçimdir. Ayrıca, aşırı sodyum alımıyla ilişkili selülitin görünürlüğünü azaltabilen potasyum açısından da yüksektir.

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