Selma Blair: Doktor bana 'Bir sevgiliye ihtiyacın var' dedi
Geçtiğimiz yıllarda MS'le (Multipl Skleroz) mücadele eden ve hastalığı şu anda remisyonda olan Selma Blair, çocukken kronik baş ağrıları olduğunu ve sık sık ateşlendiğini ancak birçok doktorun onun bu halini fazla dramatik ve abartılı gördüğü için tedaviyi reddettiğini açıkladı. Blair, ayrıca doktorun kendisine bu durumlarla başa çıkması için bir erkek arkadaş bulmasını önerdiğini de sözlerine ekledi
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2018'in son döneminde MS (Multipl Skleroz) hastalığına yakalandığını açıklayan Selma Blair, yaşadığı tüm zorluklara rağmen hayata iyimser bakışını yitirmemişti. 2021'den bu yana hastalığı remisyonda olan ünlü aktris, 'Meet the Press' programına katıldı.
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Moderatör Kristen Welker ile MS yolculuğu hakkında konuşan Blair, kendisine teşhis konulmadan önce doktorlar tarafından göz ardı edildiğini aktardı.
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"DOKTOR BANA 'BELKİ DE SADECE BİR SEVGİLİYE İHTİYACIN VARDIR' DEDİ"
Doktorun kendisine sadece bir erkek arkadaş edinmesi gerektiğini söylediği anı hatırladığını belirten Selma Blair, "O anki tepki sadece ağlamaktı. 'Bu bilgiyle ne yapmam gerekiyor?' diye düşündüm. Yaşadığım acıların gerçek olduğunu biliyordum. Öyle olduğunu düşünüyordum ama ben de doktorlar gibi kendimi ikna etmeye başladım. Kendime, 'Sen aşırı hassassın. Senin hiçbir sorunun yok. Kendini topla, seni tembel, tembel... Her neyse...' diyordum" açıklamasını yaptı.
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"SAĞLIK HİZMETLERİNCE CİNSİYET ÖNYARGISININ KURBANI OLDUM"
51 yaşındaki Blair, erken yaşlarda gördüğü muamele nedeniyle şu anda çok fazla tıbbi travma yaşadığını söyledi. Oyuncu, çocukluğundan beri MS semptomlarıyla uğraştığını ancak sağlık hizmetlerinde cinsiyet önyargısının kurbanı olduğunu ifade etti.
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Selma Blair, "Cinsiyete dayalı bir önyargı söz konusuydu çünkü benim sınıfımdaki başka bir erkek çocuk da aynı kronik baş ağrısı ve ateş şikâyetiyle geliyordu. O çocuk bir hafta içinde ameliyata girip, MR çektiriyordu. Benim de her zaman baş ağrılarım, ateşim ve denge sorunlarım olmasına rağmen bana hiç MR çekilmedi. Bana sadece 'Oh, dramatik' dediler..." şeklinde konuştu.
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"TEŞHİS KONULMASI BANA RAHATLAMA HİSSİ VERDİ"
'People Magazine'in aktardığına göre; Blair, semptomları yıllarca göz ardı edildiği için 2018'de kendisine MS teşhisi konulmasını rahatlama hissi verdiğini de söyledi. Oyuncu, "Sonunda anlaşılabilecek ve tedavi edilebilecek bir hastalığım olduğu için rahatlamıştım" dedi.
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Selma Blair, kronik semptomlar nedeniyle hastaneye giden hastalarla ilgilenen tıp uzmanlarına da bir mesaj gönderdi. Blair, "Onları gerçekten dinlemelerini isterdim. Hiçbir şey ciddiye alınmıyor. Doktorların dinlemesini ve bazı şeyleri akıllarında tutmalarını istiyorum. Neden bir kadının MR'ından bu kadar korkuyorsunuz?" ifadelerini kullandı.
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"HER GEÇEN GÜN DAHA İYİYE GİDİYORUM"
Ayrıca hâlâ remisyonda olduğunu ve bunun güvenli bir yer olduğunu kaydeden oyuncu, "Her geçen gün daha iyiye gidiyorum" şeklinde konuştu.
Fotoğraflar: AP, Reuters