SELİN YAĞCIOĞLU HAKKINDA

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden mezun olan Yağcıoğlu, ilk olarak spor spikerliği ile tanındı. FB TV’nin spikerliğini attığı tweetler yüzünden bırakmak zorunda kalmıştı. Fenerbahçe taraftarları, Selin Yağcıoğlu'nun FB TV 'de çalışmaya başlamadan önce Galatasaray lehine Twitter'da yazdığı tweet'leri bulup, tekrar yayınlamış, bunun üzerine Twitter'da, "FB TV'de Selin Yağcıoğlu'nu istemiyoruz" diye kampanya başlatılmıştı.