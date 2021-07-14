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Selin Yağcıoğlu ile Berk Atan'dan yeni fotoğraf - Magazin haberleri

Selin Yağcıoğlu ile Berk Atan'dan yeni fotoğraf

Geçtiğimiz günlerde aşklarını ilan eden Selin Yağcıoğlu-Berk Atan çifti, objektif karşısına geçti. Ünlü oyuncu, sevgilisi ile birlikte verdiği yeni pozu, "Benim canım" notuyla Instagram'dan paylaştı

14.07.2021 - 09:03 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • 'Gönül Dağı' dizisi ile dikkatleri üzerine çeken Berk Atan ile Selin Yağcıoğlu hakkındaki aşk söylentileri gerçek çıktı. Çift, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yayımladıkları mesajlarla aşklarını ilan etti.

    "ÇOK GÜZELSİN BE İNSAFSIZ!"

    Atan, Selin Yağcıoğlu'na "Çok güzelsin be insafsız!" yorumunu yaparken, Yağcıoğlu da kalp emojisiyle cevap verdi.

  • "BENİM CANIM"

    Ardından aşklarını sosyal medyaya taşıyan çiftten yeni fotoğraf geldi. Atan, sevgilisi ile birlikte verdiği pozu Instagram'dan paylaştı. Ünlü oyuncu, gönderisini, "Benim canım..." notuyla yayınladı. Bir hayli neşeli oldukları görülen çifte takipçilerinden çok sayıda "Mutluluklar" mesajları yağdı.

  • MESAJI İFŞA ETMİŞTİ

    Yağcıoğlu, Berk Atan'ın kendisine Instagram üzerinden yolladığı, "Aşkım hislerimi anlatıyorum sana..." mesajını yanlışlıkla hikayesinde paylaşmıştı. Kısa süre sonra mesajı ifşa ettiğini fark eden Selin Yağcıoğlu, paylaşımını kaldırmıştı ancak ekran görüntüsü sosyal medyada hızla yayılmıştı.

  • SELİN YAĞCIOĞLU HAKKINDA

    İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden mezun olan Yağcıoğlu, ilk olarak spor spikerliği ile tanındı. FB TV’nin spikerliğini attığı tweetler yüzünden bırakmak zorunda kalmıştı. Fenerbahçe taraftarları, Selin Yağcıoğlu'nun FB TV 'de çalışmaya başlamadan önce Galatasaray lehine Twitter'da yazdığı tweet'leri bulup, tekrar yayınlamış, bunun üzerine Twitter'da, "FB TV'de Selin Yağcıoğlu'nu istemiyoruz" diye kampanya başlatılmıştı.

  • Yağcıoğlu, 2018 yılında lise yıllarında tanığı Gökhan Balarısı, nikah masasına oturmuştu.

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