Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Kendisi gibi oyuncu olan İbrahim Selim ile yaşadığı sürpriz aşk ile gündeme gelen Selin Şekerci (32), önceki gün Nişantaşı'ndaki bir alışveriş merkezinde görüntülendi.

"NET BİR PROJE YOK"

Gazetecilerle sohbet eden Şekerci, yeni sezonda ekranda olup olmayacağı hakkında açıklama yaptı. Ünlü oyuncu, "Henüz belli değil. Okumalar oluyor ama net bir proje yok daha." diye konuştu. Ayrıca Selin Şekerci, giyim tarzıyla da dikkat çekti.