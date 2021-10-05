"SENİ ÇOK SEVİYORUM"

Birlikte çekilen fotoğraflarını paylaşan ünlü oyuncu, "İyi ki doğdunuz İbrahim Bey! Benim erkek versiyonumu bana gönderip, çevremdekilere neler çektirdiğimi anlamamı sağlayan karmaya teşekkürler. Umarım uzun yıllarımız olur da bana laf yetiştiremeyeceğin günleri de görürüm. Umarım konuşulacak şeylerimiz şimdiki gibi hiç bitmez ve tek derdimiz vır vır susmamaktan geçirdiğimiz uykusuz gecelerimiz olur. Aman, hayat zaten çok yorucu. Dinleneceğimiz, korktuğumuzda kaçıp, saklanacağımız yer tam bu fotoğraftaki gibi olsun, amin." ifadelerini kullandı.

Selin Şekerci, ayrıca Selim'e, "Seni çok seviyorum." sözleriyle seslenmeyi de ihmal etmedi. Çiftin aşk dolu paylaşımlarına takipçilerinden beğeni yağdı.