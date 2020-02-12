1 MİLYON TL'LİK HEDİYE

Şahan Gökbakar'ın eşi için aldığı lüks jeepin plakasının ise isim ve soyisimlerinin baş harflerinden oluştuğu görüldü. Öte yandan aracın 1 milyon TL değerinde olduğu da öğrenildi.